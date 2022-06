Stefan Bradl (Sturz): «Schade, hätte punkten können»

Stefan Bradl schied wie beim Jerez-GP durch Sturz aus. «Ich bin gut gestartet und war bereits in der Nähe der Punkteränge», schilderte der Honda-Pilot.

Stefan Bradl ging von Startplatz 21 und Rang 19 im Warm-up mit den besten Vorsätzen in das anspruchsvolle Rennen zum GP von Katalonien, doch der Marc-Marquez-Ersatzmann stürzte mit der Repsol-Honda bereits in der ersten Runde, kurz nachdem nach der Attacke von LCR-Honda-Pilot Nakagami bereits Rins und Bagnaia ins Aus gerutscht waren. Bradl hatte in Montmeló immer von einem Überlebenskampf gesprochen – und tatsächlich kamen nur 17 von 25 Piloten ins Ziel. WM-Punkte wären also möglich gewesen.

«Das war ein unglückliches Ende des GP-Wochenendes», seufzte der Bayer. «Mir ist ein wirklich guter Start gelungen. Ich bin danach gut gefahren und habe Positionen wettgemacht. Ich habe mich bereits in der Nähe der Punkteränge aufgehalten und gekämpft. Aber dann ist in der Kurve 10 das Hinterrad ausgebrochen und ich bin gestürzt.»

Bradl weiter: «Leider habe ich einige Prellungen erlitten, denn ich bin ziemlich stark aufgeschlagen. Aber es ist nichts Schlimmes passiert. Der Sturz ist wirklich schade, denn wir hätten heute Punkte heimbringen können. Jetzt muss ich schauen, dass ich für den Montag-Test wieder einsatzbereit bin.»

Auch Honda-Markenkollege Taka Nakagami kam bei seinem heftigen Crash relativ glimpflich davon. Er wurde zwar zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht und fällt voraussichtlich für den Montag-Test aus. Aber bisher wurden keine Verletzungen entdeckt.

MotoGP-Ergebnis, Montmeló (5. Juni):

1. Quartararo, Yamaha, 24 Rdn in 40:29,360 min

2. Martin, Ducati, + 6,473 sec

3. Zarco, Ducati, + 8,385

4. Mir, Suzuki, + 11,481

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 14,395

6. Marini, Ducati, + 15,430

7. Viñales, Aprilia, + 15,975

8. Brad Binder, KTM, + 21,436

9. Oliveira, KTM, + 26,800

10. Alex Márquez, Honda, + 30,460

11. Gardner, KTM, + 32,443

12. Darryn Binder, Yamaha, + 32,881

13. Morbidelli, Yamaha, + 33,168

14. Miller, Ducati, + 34,693

15. Fernández, KTM, + 37,844

16. Pirro, Ducati, + 44,533

17. Pol Espargaró, Honda, + 46,199

– Dovizioso, Yamaha, 7 Runden zurück

– Di Giannantonio, Ducati, 16 Runden zurück

– Bastianini, Ducati, 17 Runden zurück

– Bezzecchi, Ducati, 19 Runden zurück

– Bagnaia, Ducati, 23 Runden zurück

– Rins, Suzuki, 1. Runde nicht beendet

– Nakagami, Honda, 1. Runde nicht beendet

– Bradl, Honda, 1. Runde nicht beendet

MotoGP-Fahrer-WM nach 9 von 20 Grand Prix:

1. Quartararo 147 Punkte. 2. Aleix Espargaró 125. 3. Bastianini 94. 4. Zarco 91. 5. Bagnaia 81. 6. Brad Binder 73. 7. Rins 69. 8. Mir 69. 9. Miller 65. 10. Marc Márquez 60. 11. Oliveira 57. 12. Martin 51. 13. Viñales 46. 14. Marini 41. 15. Pol Espargaró 40. 16. Nakagami 38. 17. Bezzecchi 30. 18. Alex Márquez 26. 19. Morbidelli 22. 20. Darryn Binder 10. 21. Di Giannantonio 8. 22. Dovizioso 8. 23. Gardner 8. 24. Raúl Fernández 1.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 201 Punkte. 2. Yamaha 147. 3. Aprilia 126. 4. KTM 101. 5. Suzuki 93. 6. Honda 81.

Team-WM:

1. Aprilia Racing 171 Punkte. 2. Monster Energy Yamaha 169. 3. Ducati Lenovo 146. 4. Prima Pramac Racing 142. 5. Suzuki Ecstar 138. 6. Red Bull KTM Factory 130. 7. Gresini Racing 102. 8. Repsol Honda 100. 9. Mooney VR46 Racing 71. 10. LCR Honda 64. 11. WithU Yamaha RNF 18. 12. Tech3 KTM Factory 9.