Montag-Test Barcelona: Rins, Nakagami, Martin fehlen

In Montmeló wird heute ab 10 Uhr getestet

Beim zweiten Montag-MotoGP-IRTA-Test nach Jerez (2. Mai) herrscht heute eigentlich Startpflicht für alle Teams und Fahrer. Es ist die letzte Gelegenheit vor der Sommerpause, um in Ruhe neue Teile zu testen.

Nach dem anstrengenden Katalonien-GP gibt es heute für die MotoGP-Piloten keine Verschnaufpause. Von 10 bis 18 Uhr wird auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya getestet, danach folgt um 18.05 Uhr noch eine «practice start»-Session.

Ursprünglich hatten sich alle Stammfahrer angemeldet, doch bei Repsol Honda wird Stefan Bradl statt Marc Márquez fahren. Nach dem gestrigen Startcrash müssen auch Alex Rins (Suzuki) und Takaaki Nakagami (LCR Honda) verzeichten. Bei Prima Pramac Ducati fehlt zudem Jorge Martin, er wird operiert, es handelt sich um Nachwirkungen seines schweren Portugual-Sturzes 2021.

Außer Michele Pirro (Ducati) fehlen alle Testfahrer, der Italiener nahm gestern mit einer Wildcard auch am Rennen teil. Denn Sylvain Guintoli bestritt bis gestern noch das 24-h-Rennen in Spa-Francorchamps für Suzuki. Dani Pedrosa (KTM), Cal Crutchlow (Yamaha) und Lorenzo Savadori haben ihre Testaufgaben bereits vor dem Rennen in Montmeló erledigt und die vielversprechende Teile aussortiert.

Die Kundenteams werden in erster Linie neue Abstimmungen probieren. Und bei den Werksteams werden die abtrünnigen Fahrer wie Pol Espargaró voraussichtlich nicht mehr in die Entwicklungsprogramme eingeweiht.

Die MotoGP-Werksteams beim Montag-Test:

Red Bull KTM (Binder, Oliveira)

Ducati Lenovo (Bagnaia, Miller)

Ducati Aruba.it (Pirro)

Monster Yamaha (Quartararo, Morbidelli)

Suzuki Ecstar (Mir)

Aprilia Racing (Aleix Espargaró, Viñales)

Repsol Honda (Stefan Bradl, Pol Espargaró)

Die Kundenteam:

Tech3-KTM (Gardner, Raúl Fernández)

Pramac Ducati (Zarco)

WithU-Yamaha (Dovizioso, Darryn Binder)

Mooney VR46 Ducati (Marini, Bezzecchi)

Gresini Racing Ducati (Bastianini, Di Giannantonio)

LCR Honda (Alex Márquez)