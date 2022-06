Ducati: Warum fünf von acht Fahrern Italiener sind

Ducati rüstet in der MotoGP-WM 2022 acht Fahrer aus, 2023 wird es nicht anders sein. Ducati-Sportdirektor Paolo Ciabatti erklärt, wie diese Auswahl zustande kam.

Die Verantwortlichen von Ducati Corse und die Verantwortlichen der Desmosedici-Kundenteams haben zwar die Mannschaftsaufstellungen der MotoGP-Teams für 2023 noch nicht veröffentlicht. Aber bei Ducati Lenovo sind Bagnaia und Bastianini vorgesehen, bei Prima Pramac Ducati werden wieder Zarco und Martin fahren, und bei Gresini Racing werden aller Vorausicht nach Oliveira und Di Giannantonio zum Einsatz kommen.

Das Mooney VR46-Ducati-Team von Valentino Rossis agiert bei der Fahrerwahl unabhängig, Ducati hat kein Mitspracherecht, dieser Rennstall wird nach den jüngsten Erfolgen voraussichtlich 2023 mit Marini und Bezzecchi weiterfahren.

In der Rennsaison 2022 hat Ducati in den vier Teams fünf Italiener im Einsatz, dazu Miller, Zarco und Martin, 2023 werden es wieder fünf sein, statt Miller kommt der Portugiese Miguel Oliveira ins Aufgebot.

«Unser Fahreraufgebot spiegelt einfach die Situation auf dem Fahrermarkt wider», erklärte Ducati-Sportdirektor Paolo Ciabatti im Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Bei der Verpflichtung unserer MotoGP-Piloten achten wir natürlich in erster Linie auf ihre Performance, aus diesem Grund haben wir Fahrer wie Bagnaia, Bastianini, Miller, Martin und Zarco unter Vertrag genommen. Das VR46-Team ist bei der Fahrerwahl unabhängig, sie haben die Strategie, ihre eigenen Fahrer aus der VR46 Riders Academy in die MotoGP zu bringen. Das ist verständlich und gut. Und bei Gresini Racing hatte Teambesitzer Fausto Gresini schon vor seinem Tod den Plan, Fabio Di Giannantonio aus seinem Moto2-Team in die MotoGP zu bringen. Als wir vor zwei Jahren entschieden haben, junge Talente zu suchen, basierten unsere Entscheidungen und jene der Teamverantwortlichen also in erster Linie auf der Frage: Wer sind die vielversprechendsten Piloten?»

«Wir würden uns freuen, auch einmal einen deutschen oder einen britischen Fahrer zu haben oder einen Piloten aus einem anderen Land zu haben», ergänzte Ciabatti. Aber wenn man einen Blick auf die vielversprechenden Fahrer wirft, dann kommen sie in der Moto2 und sogar in der Moto3 zum grossen Teil aus Italien oder Spanien. Dazwischen hast du vielleicht noch einen Jake Dixon, aber die meisten Siegfahrer kommen aus den südlichen Ländern.»

MotoGP-Ergebnis, Montmeló (5. Juni):

1. Quartararo, Yamaha, 24 Rdn in 40:29,360 min

2. Martin, Ducati, + 6,473 sec

3. Zarco, Ducati, + 8,385

4. Mir, Suzuki, + 11,481

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 14,395

6. Marini, Ducati, + 15,430

7. Viñales, Aprilia, + 15,975

8. Brad Binder, KTM, + 21,436

9. Oliveira, KTM, + 26,800

10. Alex Márquez, Honda, + 30,460

11. Gardner, KTM, + 32,443

12. Darryn Binder, Yamaha, + 32,881

13. Morbidelli, Yamaha, + 33,168

14. Miller, Ducati, + 34,693

15. Fernández, KTM, + 37,844

16. Pirro, Ducati, + 44,533

17. Pol Espargaró, Honda, + 46,199

– Dovizioso, Yamaha, 7 Runden zurück

– Di Giannantonio, Ducati, 16 Runden zurück

– Bastianini, Ducati, 17 Runden zurück

– Bezzecchi, Ducati, 19 Runden zurück

– Bagnaia, Ducati, 23 Runden zurück

– Rins, Suzuki, 1. Runde nicht beendet

– Nakagami, Honda, 1. Runde nicht beendet

– Bradl, Honda, 1. Runde nicht beendet

MotoGP-Fahrer-WM nach 9 von 20 Grand Prix:

1. Quartararo 147 Punkte. 2. Aleix Espargaró 125. 3. Bastianini 94. 4. Zarco 91. 5. Bagnaia 81. 6. Brad Binder 73. 7. Rins 69. 8. Mir 69. 9. Miller 65. 10. Marc Márquez 60. 11. Oliveira 57. 12. Martin 51. 13. Viñales 46. 14. Marini 41. 15. Pol Espargaró 40. 16. Nakagami 38. 17. Bezzecchi 30. 18. Alex Márquez 26. 19. Morbidelli 22. 20. Darryn Binder 10. 21. Di Giannantonio 8. 22. Dovizioso 8. 23. Gardner 8. 24. Raúl Fernández 1.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 201 Punkte. 2. Yamaha 147. 3. Aprilia 126. 4. KTM 101. 5. Suzuki 93. 6. Honda 81.

Team-WM:

1. Aprilia Racing 171 Punkte. 2. Monster Energy Yamaha 169. 3. Ducati Lenovo 146. 4. Prima Pramac Racing 142. 5. Suzuki Ecstar 138. 6. Red Bull KTM Factory 130. 7. Gresini Racing 102. 8. Repsol Honda 100. 9. Mooney VR46 Racing 71. 10. LCR Honda 64. 11. WithU Yamaha RNF 18. 12. Tech3 KTM Factory 9.