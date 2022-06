Zeitplan für die große MotoGP-Party am Sachsenring

Der Zeitplan für den «Liqui Moly Motorrad Grand Prix Deutschland» verspricht jede Menge Spektakel für die Zuschauer. In wenigen Tagen beginnt auf dem Sachsenring die große MotoGP-Party 2022 – Endlich wieder mit den Fans.

Schon seit den 1920er-Jahren fanden auf gesperrten öffentlichen Straßen in der Gegend von Chemnitz Auto- und Motorradrennen statt. 1996 wurde dann schließlich der neue Sachsenring gebaut, auf dem zwei Jahre später erstmals ein Motorrad-Grand-Prix ausgetragen wurde.

Der erfolgreichste Fahrer auf der 3,671 km langen deutschen WM-Strecke mit ihren zehn Links- und nur drei Rechtskurven ist Marc Márquez: Der spanische Superstar feierte auf dem Sachsenring von 2010 (damals noch in der Klasse 125 ccm) bis 2021 elf Siege in Folge (2020 fand kein Deutschland-GP statt). Mit acht MotoGP-Triumphen ist dies die zweilängste Siegesserie eines Fahrers auf einer Strecke in der «premier class» nach Giacomo Agostini. Der Rekordweltmeister gewann in Imatra von 1965 bis 1973 neun Mal hintereinander.

In diesem Jahr muss der Repsol-Honda-Star nach seiner insgesamt vierten Oberarm-OP kampflos mitansehen, wie diese Sachsenring-Serie reißt. Erstmals seit Dani Pedrosa im Jahr 2012 wird sich also wieder ein Fahrer als MotoGP-Sieger in die Geschichte des Motorrad Grand Prix Deutschland eintragen, der nicht Marc Márquez heißt.

Die Fans, die erstmals seit Ausbruch der Corona-Pandemie wieder einen Deutschland-GP an der Strecke miterleben dürfen, freuen sich dafür auf Stefan Bradl, der als Márquez-Ersatz erstmals seit 2019 wieder den Sachsenring-GP bestreiten wird. Der einzige deutsche WM-Stammfahrer Marcel Schrötter (Liqui Moly Intact GP) geht als Siebter der Moto2-WM in sein Heimspiel. Außerdem präsentiert sich der Nachwuchs im Red Bull MotoGP Rookies Cup und im Northern Talent Cup.

Das umfangreiche Rahmenprogramm startet bereits am heutigen Freitag mit dem Open-Air-Sommerkino auf der Start-Ziel-Geraden, in einer Woche läuft dann auch die wahre Action auf der Rennstrecke an.

Restkarten für die MotoGP-WM auf dem Sachsenring sind noch im Online-Ticketshop unter adac.de/motogp, sowie telefonisch unter 03723/8099111 oder per Mail (info@sachsenring-event.de) erhältlich.

Tagestickets gibt es bereits ab 29,- Euro, Kinder bis einschließlich 11 Jahren haben in Begleitung eines zahlenden Erwachsenen freien Eintritt zu allen Stehplatzbereichen. Bereits erworbene Tickets für den Motorrad Grand Prix 2020 und 2021 behalten auch für das Rennwochenende 2022 ihre Gültigkeit.

Zeitplan «Liqui Moly Motorrad Grand Prix Deutschland» 2022

Freitag, 17. Juni:

09.00 – 09.40 Uhr: Moto3, FP1

09.55 – 10.40 Uhr: MotoGP, FP1

10.55 – 11.35 Uhr: Moto2, FP1

11.50 – 12.20 Uhr: Red Bull Rookies, FP1

12.30 – 13.00 Uhr: Northern Talent Cup, FP1



13.15 – 13.55 Uhr: Moto3, FP2

14.10 – 14.55 Uhr: MotoGP, FP2

15.10 – 15.50 Uhr: Moto2, FP2

16.05 – 16.35 Uhr: Red Bull Rookies, FP2

16.50 – 17.20 Uhr: Northern Talent Cup, FP2

17.35 – 18.00 Uhr: Red Bull Rookies, Qualifying

18.15 – 18.45 Uhr: Northern Talent Cup, Qualifying



Samstag, 18. Juni:

09.00 – 09.40 Uhr: Moto3, FP3

09.55 – 10.40 Uhr: MotoGP, FP3

10.55 – 11.35 Uhr: Moto2, FP3



12.35 – 12.50 Uhr: Moto3, Qualifying 1

13.00 – 13.15 Uhr: Moto3, Qualifying 2

13.30 – 14.00 Uhr: MotoGP, FP4

14.10 – 14.25 Uhr: MotoGP, Qualifying 1

14.35 – 14.50 Uhr: MotoGP, Qualifying 2

15.10 – 15.25 Uhr: Moto2, Qualifying 1

15.35 – 15.50 Uhr: Moto2, Qualifying 2



Startzeiten

16.25 Uhr: Red Bull Rookies, Rennen 1 (19 Runden)

17.25 Uhr: Northern Talent Cup, Rennen 1 (18 Runden)



Sonntag, 19. Juni:

09.00 – 09.10 Uhr: Moto3, Warm-up

09.20 – 09.30 Uhr: Moto2, Warm-up

09.40 – 10.00 Uhr: MotoGP, Warm-up



Startzeiten

11.00 Uhr: Moto3, Rennen (27 Runden)

12.20 Uhr: Moto2, Rennen (28 Runden)

14.00 Uhr: MotoGP, Rennen (30 Runden)

15.30 Uhr: Red Bull Rookies, Rennen 2 (19 Runden)

16.30 Uhr: Northern Talent Cup, Rennen 2 (18 Runden)