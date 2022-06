Deutschland-GP: Kann Aprilia am Sachsenring gewinnen?

Aleix Espargaró landete im Vorjahr am Sachsenring nach Startplatz 3 auf Platz 7 im Rennen

Aprilia-Fahrer Aleix Espargaró ist in der Form seines Lebens. Der Spanier kommt als Zweiter der MotoGP-WM zum Sachsenring, an den Ort, der ihm letztes Jahr erstmals die erste Startreihe mit der RS-GP brachte.

Fünf Podestplätze stehen auf dem Konto von Aleix Espargaró nach neun von 20 Rennen in dieser MotoGP-Saison. Der Spanier gewann in Argentinien, anschließend holte er weitere vier dritte Plätze. Beim letzten Rennen in Barcelona lag der Aprilia-Werksfahrer auf Platz 2. Doch ein Malheur kurz vor dem Rennende führte dazu, dass er den GP nur auf Platz 5 beendete.

Seine Motivation ist dennoch ungebrochen. In der Gesamtwertung liegt der 32-Jährige auf Position 2, 22 Zähler hinter WM-Leader Fabio Quartararo aus dem Yamaha-Werksteam. Enea Bastianini (Ducati) auf Position 3 fehlen schon 31 Punkte auf Aleix.

«In den letzten beiden Rennen vor der Sommerpause muss unser Ziel sein, wichtige Punkte mit nach Hause zu nehmen», stellte Aleix Espargaró vor dem Deutschland-GP klar. «In diesem Jahr haben wir bewiesen, dass wir auf jeder Strecke und bei allen Bedingungen konstant konkurrenzfähig sein können. Konstanz wird am Ende der Saison eine sehr entscheidende Rolle spielen.»

Der routinierte Espargaró fügte hinzu: «Ich bin hoch motiviert und sehr zuversichtlich, dass wir in der Lage sein werden, am Sachsenring gut abzuschneiden.»

In der Team-Wertung der MotoGP-Klasse liegt der Spanier gemeinsam mit seinem Teamkollegen Maverick Viñales auf Platz 1. Der neunfache MotoGP-Laufsieger kommt mittlerweile besser mit der Aprilia zurecht, denn in Barcelona fuhr er zuletzt auf Rang 7. «Wir kommen zu einer Strecke, die der Aprilia gut liegen wird», ist sich Viñales sicher. «Der Barcelona-Test war stark, Sachsenring wird ein weiterer wichtiger Test für unser Bike und mein Gefühl mit der RS-GP sein. Schritt für Schritt erreichen wir das erhoffte Level.»

MotoGP-Fahrer-WM nach 9 von 20 Grand Prix:

1. Quartararo 147 Punkte. 2. Aleix Espargaró 125. 3. Bastianini 94. 4. Zarco 91. 5. Bagnaia 81. 6. Brad Binder 73. 7. Rins 69. 8. Mir 69. 9. Miller 65. 10. Marc Márquez 60. 11. Oliveira 57. 12. Martin 51. 13. Viñales 46. 14. Marini 41. 15. Pol Espargaró 40. 16. Nakagami 38. 17. Bezzecchi 30. 18. Alex Márquez 26. 19. Morbidelli 22. 20. Darryn Binder 10. 21. Di Giannantonio 8. 22. Dovizioso 8. 23. Gardner 8. 24. Raúl Fernández 1.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 201 Punkte. 2. Yamaha 147. 3. Aprilia 126. 4. KTM 101. 5. Suzuki 93. 6. Honda 81.

Team-WM:

1. Aprilia Racing 171 Punkte. 2. Monster Energy Yamaha 169. 3. Ducati Lenovo 146. 4. Prima Pramac Racing 142. 5. Suzuki Ecstar 138. 6. Red Bull KTM Factory 130. 7. Gresini Racing 102. 8. Repsol Honda 100. 9. Mooney VR46 Racing 71. 10. LCR Honda 64. 11. WithU Yamaha RNF 18. 12. Tech3 KTM Factory 9.