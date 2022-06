Luigi Taveri wird zur MotoGP-Legende ernannt

Am Rande des Sachsenring-GP gab WM-Promoter Dorna bekannt, dass der 2018 verstorbene dreifache 125er-Weltmeister Luigi Taveri im Rahmen des Österreich-GP in die «MotoGP Legends Hall of Fame» aufgenommen wird.

Luigi Taveri ist der bis heute erfolgreichste Solo-Motorrad-Rennfahrer der Schweiz. Taveri gewann 30 Grand Prix, er errang 89 Podestplätze und heimste Punkte in allen fünf Soloklassen von 50 bis 500 ccm ein – und wurde sogar als Seitenwagen-Beifahrer 1954 im Boot von Hans Haldemann Sechster beim Heim-GP in Basel.

Taveri war auf der ganzen Welt beliebt, er gewann als Honda-Werksfahrer die 125er-WM 1962, 1964 und 1966. Das oberste Honda-Management brachte ihm auch im hohen Alter noch viel Respekt entgegen.

Nun wird ihm posthum eine weitere Ehre zu Teil: «Wir sind stolz, Luigi in die MotoGP Hall of Fame aufzunehmen», kündigte Dorna-CEO Carmelo Ezpeleta am heutigen Freitag an. «Nur wenige Fahrer haben das erreicht, was er geschafft hat – mit Erfolgen in so vielen Klassen und drei WM-Titeln. Es ist wichtig, das Vermächtnis von denen zu feiern, die Teil unserer unglaublichen Geschichte sind – und Luigi und seine Errungenschaften sind ein bedeutender Teil davon. Wir freuen uns darauf, seine Familie im Paddock willkommen zu heißen und ihn als MotoGP-Legende zu ehren.»

Im Beisein von Luigi Taveris Familie wird der dreifache Weltmeister im August beim Österreich-GP auf dem Red Bull Ring von Spielberg (19. bis 21. August) offiziell in die Hall of Fame aufgenommen, die in diesem Jahr schon um Jorge Lorenzo und Max Biaggi erweitert wurde.

Die Familie von Taveri betonte: «Unsere Familie ist überwältigt und glücklich, dass Luigi solch eine große Ehre zuteil wird. Es wäre schön, wenn er noch hier wäre und diesen Moment mit uns feiern könnte. Diejenigen, die sich an Luigi erinnern, wissen, dass er jetzt mit einem großen Lachen hier stehen und nach den richtigen Worten suchen würde. Im Namen von Luigi danken wir Dorna CEO Carmelo Ezpeleta von Herzen.»