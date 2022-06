Sachsenring FP2: Ducati-Dreifachspitze, Bradl 20.

Pecco Bagnaia: Schnellster am Freitag auf dem SaRi

Die Freitagsbestzeit beim Liqui Moly Motorrad Grand Prix Deutschland sicherte sich Pecco Bagnaia mit einer Rekordzeit. Nur Aprilia-Star Aleix Espargaró schob sich zwischen die fünf Ducati-Piloten in den Top-6.

Die Zeiten vielen am Nachmittag bei einer Asphalttemperatur von 46 Grad schnell und lagen auf Anhieb unter der FP1-Bestzeit von Ducati-Werksfahrer Jack Miller. Nach nur vier Runden sorgte Aprilia-Ass Aleix Espargaró in 1:20,789 min auch schon für die erste 1:20er-Zeit des Wochenendes. Pecco Bagnaia blieb in 1:20,843 min ebenfalls früh unter der Marke.

Zum Vergleich: Der All-Time-Lap-Record des abwesenden Sachsenring-Königs Marc Márquez (Honda) stand seit 2019 bei 1:20,195 min.

Márquez-Ersatz Stefan Bradl steigerte sich ebenfalls und lag nach zehn Minuten auf Platz 13 (+ 0,877 sec) der kombinierten Zeitenliste. Der dreifache Saisonsieger Enea Bastianini unternahm in Kurve 1 einen Ausritt durchs Kiesbett, er blieb aber auf seiner Gresini-Ducati sitzen.

Nach Aprilia brachte im FP2 auch Suzuki die neue Verkleidung auf die Strecke, die Joan Mir im Catalunya-Test für gut befunden hatte. Alex Rins hatte in Kurve 1 Mühe, seine GSX-RR zu stoppen und kämpfte sichtlich mit Schmerzen an seinem vor zwölf Tagen gebrochenen linken Handgelenk.

Eine Viertelstunde vor Schluss schob sich Rins dann dennoch hinter Espargaró und Bagnaia bis auf Platz 3 nach vorne. Auf den weiteren Top-10-Plätzen folgten zu diesem Zeitpunkt Viñales, Zarco, Martin, Oliveira, Miller, Bastianini und Quartararo.

Zehn Minuten vor Schluss verfolgte Bradl Bagnaia – und der Bayer verbesserte sich auf Rang 10. Die Zeitenjagden in den finalen acht Minuten würfelten das Klassement aber noch einmal durcheinander.

Den Anfang machte Miller, der mit einer 1:20,211 min die neue Richtzeit setzte. Aleix Espargaró kam bis auf 0,008 sec an den Australier heran. Zwei Minuten vor Schluss löste Bagnaia seinen Teamkollegen auf Platz 1 ab – mit einem All-Time-Lap-Record, den er in der nächsten Runde gleich noch einmal auf eine 1:20,018 min herunterschraubte.

Mooney-VR46-Fahrer Luca Marini reihte sich 0,115 sec dahinter auf Platz 2 ein. Damit beendete Ducati auf dem Sachsenring, wo sie seit 2016 keinen Podestplatz mehr feierten, den ersten Trainingstag mit einer Dreifachführung. Hinter Aleix Espargaró (4.) folgten mit dem Pramac-Duo Zarco und Martin zudem zwei weitere Desmosedici GP22. Stefan Bradl beendete den Freitag auf Platz 20 (+ 1,099 sec).

MotoGP, Sachsenring, kombinierte Zeiten nach FP2 (17. Juni):

1. Bagnaia, Ducati, 1:20,018 min

2. Marini, Ducati, + 0,115 sec

3. Miller, Ducati, + 0,193

4. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,201

5. Zarco, Ducati, + 0,246

6. Martin, Ducati, + 0,257

7. Quartararo, Yamaha, + 0,381

8. Vinales, Aprilia, + 0,460

9. Di Giannantonio, Ducati, + 0,527

10. Mir, Suzuki, + 0,556

11. Rins, Suzuki, + 0,573

12. Nakagami, Honda, + 0,598

13. Bastianini, Ducati, + 0,729

14. Pol Espargaró, Honda, + 0,798

15. Morbidelli, Yamaha, + 0,838

16. Bezzecchi, Ducati, + 0,848

17. Oliveira, KTM, + 0,897

18. Alex Márquez, Honda, + 1,035

19. Darryn Binder, Yamaha, + 1,095

20. Bradl, Honda, + 1,099

21. Brad Binder, KTM, + 1,250

22. Gardner, KTM, + 1,185

23. Dovizioso, Yamaha, + 1,712

24. Fernández, KTM, + 1,802

MotoGP-Ergebnis FP1, Sachsenring (17. Juni):

1. Miller, Ducati, 1:21,479 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,015 sec

3. Quartararo, Yamaha, + 0,078

4. Zarco, Ducati, + 0,176

5. Nakagami, Honda, + 0,181

6. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,186

7. Marini, Ducati, + 0,192

8. Dovizioso, Yamaha, + 0,251

9. Martin, Ducati, + 0,256

10. Alex Márquez, Honda, + 0,293

11. Viñales, Aprilia, + 0,334

12. Pol Espargaró, Honda, + 0,343

13. Mir, Suzuki, + 0,366

14. Morbidelli, Yamaha, + 0,460

15. Brad Binder, KTM, + 0,465

16. Bastianini, Ducati, + 0,578

17. Di Giannantonio, Ducati, + 0,673

18. Oliveira, KTM, + 0,758

19. Rins, Suzuki, + 0,772

20. Bezzecchi, Ducati, + 0,996

21. Gardner, KTM, + 1,119

22. Bradl, Honda, + 1,175

23. Fernández, KTM, + 1,328

24. Darryn Binder, Yamaha, + 1,517

Moto3, Sachsenring, kombinierte Zeiten nach FP2 (17. Juni):

1. Suzuki, Honda, 1:26,363 min

2. Guevara, GASGAS, + 0,096 sec

3. Foggia, Honda, + 0,162

4. Kelso, KTM, + 0,245

5. McPhee, Husqvarna, + 0,328

6. Fellon, Honda, + 0,405

7. Nepa, KTM, + 0,479

8. Öncü, KTM, + 0,493

9. Yamanaka, KTM, + 0,510

10. Munoz, KTM, + 0,520

11. Moreira, KTM, + 0,527

12. Holgado, KTM, + 0,529

13. Masia, KTM, + 0,539

14. Migno, Honda, + 0,570

15. Garcia, GASGAS, + 0,578