Mit Red Bull auf den höchsten Punkt des Sachsenrings

Heute beginnt endlich wieder die MotoGP-Action auf dem Sachsenring vor Fans. Dabei gibt es im Red Bull Rennzirkus exklusive Tickets für den höchsten Punkt des Rings zu gewinnen.

Das Treiben auf der Rennstrecke ist das eine, doch Fans kommen längst nicht mehr allein deswegen. Für Unterhaltung am Rande ist seit Jahren bestens gesorgt. So sind die Partys in der Karthalle inklusive Fahrerpräsentation (am Samstagabend ab 19.00 Uhr), auf dem Ankerberg, der Goldbachstraße sowie der Altmarkt Grand Prix als Abendprogramm längst legendär.

Darüber hinaus sorgt tagsüber an der Rennstrecke zum Beispiel die Historische Motorrad-Ausstellung powered by Motul (gegenüber des gelben ADAC-Turms, Freitag und Samstag 9 bis 19 Uhr, Sonntag 9 bis 14 Uhr) für Abwechslung. Sogar etwas zu gewinnen gibt es im Red Bull Rennzirkus (gegenüber T 8).

Auch hier gibt es in der Hall of Fame diverse Motorsportgeräte zu sehen, die natürlich Red Bull gebrandet sind. Neben MotoGP-Show-Bikes wird hier auch der aktuelle Ferrari 488 GT3 Evo aus der DTM zu sehen sein.

Für atemberaubende Motorradaction sorgen die (Flat Land) Aras Freestyle Stuntshows sowie Donald Ganslmeier und sein Team, der im historischen Motodrom mit alten Indians in der Steilwand für offene Münder sorgen wird. Als interaktive Unterhaltungsmöglichkeiten werden F1 Pit Stop Games, ein Wheelie Simulator und der RB Leipzig Robokeeper geboten.

Wer auch an die Stars nah ran möchte, sollte sich den Samstag ab 16:45 Uhr vormerken. Dann geben Stars der MotoGP wie Stefan Bradl, Pol Espargaró, Jack Miller und Enea Bastianini plus «X» zu Interviews und einer Autogrammstunde im Red Bull Rennzirkus ihr Gastspiel. Moderiert wird das Ganze von Alex Hoffmann.

Doch damit nicht genug. Als Schmankerl bietet Red Bull das Gewinnspiel «Secret Can» (geheimnisvolle Dose). Dabei haben Käufer einer Red Bull-Dose die Chance, Tickets für das Red Bull Roof Top zu gewinnen. Das Red Bull Roof Top ist die ehemalige Red Bull VIP Area auf dem Dach des Start- und Zielturms. Für den höchsten Punkt des Sachsenrings stehen 15 Mal zwei Tickets für den Rennsonntag ab 10 Uhr zur Verfügung, von wo aus man nicht nur einen besonderen Blick über den Sachsenring genießt, sondern bei den Siegerehrungen noch über den erfolgreichen Stars steht.