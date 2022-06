Stefan Bradl (Honda): «Stillstand ist Rückschritt»

Stefan Bradl hat nach Platz 20 im FP1 für den Samstag beim Deutschland-GP klare Vorstellungen. Er will mit dem weichen Hinterreifen unter 1:21 min fahren und weiter nach vorne kommen.

Stefan Bradl sitzt wie 2019 beim Sachsenring-GP auf einer Repsol-Honda, und während er damals als Ersatz für Jorge Lorenzo einsprang, vertritt der 32-jährige Bayer diesmal beim Liqui Moly GP von Deutschland den sechsfachen MotoGP-Weltmeister Marc Márquez.

Im FP1 marschierte Bradl bis auf Platz 10 (vor WM-Leader Quartararo) fuhr, doch als im Finish in den letzten fünf Minuten die Kollegen noch einmal richtig ins Zeug legten, fiel auf an die 20. Position zurück. Aber auch dort befand er sich noch in guter Gesellschaft, denn der aktuelle WM-sechster und zweifache MotoGP-Sieger Brad Binder (Red Bull KTM) liegt 0,151 sec dahinter an 21. Stelle.

«Ich bin zufrieden, weil uns vom FP1 zum FP2 ein deutlicher Fortschritt gelungen ist», bemerkte der Bayer, der im fünften Jahr als HRC-Testfahrer agiert und auch für 2023 bei den Japanern unter Vertrag steht. «Wir steigern und Schritt für Schritt, auch beim Fahren. Und die Set-up-Änderungen, die wir am Freitag gemacht haben, zeigen in eine positive Richtung. Morgen will ich mich mit dem weichen Hinterreifen im FP3 weiter steigern. Ich habe heute eine Zeit von 1:21,117 min geschafft. Mein Ziel für den Samstag ist es, unter 1:21 min zu fahren.»

«Wir haben ein paar neue Details im Elektronik-Bereich ausprobiert, mit den Set-Up-Änderungen bin ich happy, wir werden weitere Kleinigkeiten noch für den Samstag ändern», fuhr der Honda-Werkspilot fort. «Bisher haben wir am Basis-Set-up gearbeitet. Morgen werden wir uns um das Feintuning kümmern. Ich denke, die Spitzenfahrer werden morgen unter 1:20 min fahren, wir werden also wieder einen neuen All-Time-Rundenrekord erleben, wie so oft in dieser Saison. Ich bin nur 1 Sekunden hinten. Trotzdem liege ich nur an 20. Stelle.»

Bradl weiter: «Wir werden immer weiter neue Teile testen, das ist eine Story, die in der MotoGP nie aufhört. Selbst wenn du ein schlagkräftiges Paket hast, willst du dich steigern und verbessert. Das ist der Sport. Stillstand ist Rückschritt.»

Am Wochenende sollen hier Temperaturen bis zu 36 Grad herrschen. «Heute war die Außentemperatur perfekt. Wenn es heißer wird, wird die Belastung größer – für die Fahrer, für die Reifen, für die Bikes. Mir wären die heutigen Bedingungen lieber, wenn ich wählen könnte. Aber es ist für alle gleich. Wenn es 36 Grad kriegt, werden wir alle leiden.»

Teamkollege Pol Espargaró stürzte wieder zweimal. «ich hatte diesbezüglich keine Probleme. Aber ich bin etwas defensiver gefahren. Ich habe am Freitag nicht zu stark gepusht», schilderte der Bayer. «Der zweite Crash von Pol war etwas seltsam. Vielleicht war er etwas zu aggressiv.»

MotoGP, Sachsenring, kombinierte Zeiten nach FP2 (17. Juni):

1. Bagnaia, Ducati, 1:20,018 min

2. Marini, Ducati, + 0,115 sec

3. Miller, Ducati, + 0,193

4. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,201

5. Zarco, Ducati, + 0,246

6. Martin, Ducati, + 0,257

7. Quartararo, Yamaha, + 0,381

8. Vinales, Aprilia, + 0,460

9. Di Giannantonio, Ducati, + 0,527

10. Mir, Suzuki, + 0,556

11. Rins, Suzuki, + 0,573

12. Nakagami, Honda, + 0,598

13. Bastianini, Ducati, + 0,729

14. Pol Espargaró, Honda, + 0,798

15. Morbidelli, Yamaha, + 0,838

16. Bezzecchi, Ducati, + 0,848

17. Oliveira, KTM, + 0,897

18. Alex Márquez, Honda, + 1,035

19. Darryn Binder, Yamaha, + 1,095

20. Bradl, Honda, + 1,099

21. Brad Binder, KTM, + 1,250

22. Gardner, KTM, + 1,185

23. Dovizioso, Yamaha, + 1,712

24. Fernández, KTM, + 1,802

MotoGP-Ergebnis FP1, Sachsenring (17. Juni):

1. Miller, Ducati, 1:21,479 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,015 sec

3. Quartararo, Yamaha, + 0,078

4. Zarco, Ducati, + 0,176

5. Nakagami, Honda, + 0,181

6. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,186

7. Marini, Ducati, + 0,192

8. Dovizioso, Yamaha, + 0,251

9. Martin, Ducati, + 0,256

10. Alex Márquez, Honda, + 0,293

11. Viñales, Aprilia, + 0,334

12. Pol Espargaró, Honda, + 0,343

13. Mir, Suzuki, + 0,366

14. Morbidelli, Yamaha, + 0,460

15. Brad Binder, KTM, + 0,465

16. Bastianini, Ducati, + 0,578

17. Di Giannantonio, Ducati, + 0,673

18. Oliveira, KTM, + 0,758

19. Rins, Suzuki, + 0,772

20. Bezzecchi, Ducati, + 0,996

21. Gardner, KTM, + 1,119

22. Bradl, Honda, + 1,175

23. Fernández, KTM, + 1,328

24. Darryn Binder, Yamaha, + 1,517