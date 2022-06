Pecco Bagnaia (Ducati/1.): «Fast unerwarteter Beginn»

Mit einem All-Time-Lap-Record auf dem 3,671 km langen Sachsenring, wo Ducati seit 2016 auf einen MotoGP-Podestplatz wartet, startete Francesco «Pecco» Bagnaia stark in den Liqui Moly Motorrad Grand Prix Deutschland.

«Ich bin sehr glücklich, weil es schon eine ganze Weile her ist, dass es an einem Freitag so gut funktioniert hat. Es gab immer viel zu tun, hier dagegen fühlte ich mich am Vormittag auf Anhieb gut. Wir veränderten bis auf eine ganz kleine Sache nichts am Motorrad – und ich will auch nichts mehr anrühren. Es war mein bester Freitag seit langer Zeit», bekräftigte Pecco Bagnaia am Sachsenring. «Alles funktioniert bestens, wir haben die verschiedenen Reifenmischungen für vorne und hinten ausprobiert. Morgen müssen wir sicher noch mehr Runden auf dem harten Hinterreifen machen, aber für den Moment fühle ich mich gut. Ich bin zufrieden.»

«Es war fast ein unerwarteter Beginn hier auf dem Sachsenring», räumte der Vizeweltmeister an, der den Deutschland-GP im Vorjahr als Fünfter und damit bester Ducati-Pilot beendete. «Ich wusste aber, dass ich mit dem Potenzial, das im Vorjahr im Rennen zu sehen war, gut hätte beginnen können.»

© Gold & Goose Willkommen zum Rennwochenende am Sachsenring © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Luca Marini © Gold & Goose Alex Rins © Gold & Goose Jack Miller © Gold & Goose Darryn Binder © Gold & Goose Miguel Oliveira © Gold & Goose Aleix Espargaró © Gold & Goose Alex Rins © Gold & Goose Alex Rins © Gold & Goose Andrea Dovizioso © Gold & Goose Enea Bastianini © Gold & Goose Raúl Fernández © Gold & Goose Maverick Viñales © Gold & Goose Takaaki Nakagami © Gold & Goose Das Bike von Pol Espargaró © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Miguel Oliveira © Gold & Goose Remy Gardner © Gold & Goose Jack Miller © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Stefan Bradl © Gold & Goose Darryn Binder © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Johann Zarco Zurück Weiter

Zur Erinnerung: Den bisher letzten Podestplatz für die Roten aus Borgo Panigale auf dem Sachsenring fixierte Andrea Dovizioso im Jahr 2016. Sieg gab es gar erst einen – 2008 durch Casey Stoner.

«Die enorme Arbeit, die Jack [Miller] und ich gemacht haben, seit wir ins Werksteam gekommen sind – nämlich die Methodik ein bisschen zu verändern und zu versuchen, in eine andere Richtung zu gehen – hat uns dahin geführt, dass wir auch auf Strecken schnell sind, wo es sehr auf das Handling ankommt. Die neue Verkleidung war der letzte Schritt, der uns in dieser Hinsicht am meisten geholfen hat, auch wenn wir ein bisschen an Top-Speed einbüßen. Heute sind viele Ducati vorne», verwies er auf die fünf Desmosedici GP22 in den Top-6 der kombinierten Zeitenliste nach FP2.

Ist das also die Chance, um WM-Leader Fabio Quartararo Punkte abzunehmen? «Zuerst einmal müsste ich vorne landen», erwiderte der WM-Fünfte, der mit 66 Punkten Rückstand in das zehnte von 20 Saisonrennen geht. «Das wird nicht einfach, aber wir werden es versuchen. Wenn man sieht, wie das Wochenende begonnen hat, sind wir ziemlich gut aufgestellt. Wir müssen aber sehen, ob wir noch einen Schritt nach vorne machen oder nur die anderen näher kommen werden. Das wird ein sehr wichtiger Faktor. Morgen und am Sonntag soll es sehr warm sein, die Hitze ist normal aber kein Problem für uns.»

Welche Gegner schätzt Bagnaia nach dem ersten Trainingstag in Sachen Pace am stärksten ein? «Ich würde sagen Quartararo, Aleix [Espargaró] – wobei die Zeiten von Aleix deutlich langsamer werden, während Quartararo fast mit dem frischen Reifen mehr Mühe zu haben scheint, dafür aber sehr konstant bleibt. Marini war gut dabei, Maverick [Viñales] auch. Es ist aber immer schwierig, das schon am Freitag zu verstehen.»

MotoGP, Sachsenring, kombinierte Zeiten nach FP2 (17. Juni):

1. Bagnaia, Ducati, 1:20,018 min

2. Marini, Ducati, + 0,115 sec

3. Miller, Ducati, + 0,193

4. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,201

5. Zarco, Ducati, + 0,246

6. Martin, Ducati, + 0,257

7. Quartararo, Yamaha, + 0,381

8. Vinales, Aprilia, + 0,460

9. Di Giannantonio, Ducati, + 0,527

10. Mir, Suzuki, + 0,556

11. Rins, Suzuki, + 0,573

12. Nakagami, Honda, + 0,598

13. Bastianini, Ducati, + 0,729

14. Pol Espargaró, Honda, + 0,798

15. Morbidelli, Yamaha, + 0,838

16. Bezzecchi, Ducati, + 0,848

17. Oliveira, KTM, + 0,897

18. Alex Márquez, Honda, + 1,035

19. Darryn Binder, Yamaha, + 1,095

20. Bradl, Honda, + 1,099

21. Brad Binder, KTM, + 1,250

22. Gardner, KTM, + 1,185

23. Dovizioso, Yamaha, + 1,712

24. Fernández, KTM, + 1,802

MotoGP-Ergebnis FP1, Sachsenring (17. Juni):

1. Miller, Ducati, 1:21,479 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,015 sec

3. Quartararo, Yamaha, + 0,078

4. Zarco, Ducati, + 0,176

5. Nakagami, Honda, + 0,181

6. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,186

7. Marini, Ducati, + 0,192

8. Dovizioso, Yamaha, + 0,251

9. Martin, Ducati, + 0,256

10. Alex Márquez, Honda, + 0,293

11. Viñales, Aprilia, + 0,334

12. Pol Espargaró, Honda, + 0,343

13. Mir, Suzuki, + 0,366

14. Morbidelli, Yamaha, + 0,460

15. Brad Binder, KTM, + 0,465

16. Bastianini, Ducati, + 0,578

17. Di Giannantonio, Ducati, + 0,673

18. Oliveira, KTM, + 0,758

19. Rins, Suzuki, + 0,772

20. Bezzecchi, Ducati, + 0,996

21. Gardner, KTM, + 1,119

22. Bradl, Honda, + 1,175

23. Fernández, KTM, + 1,328

24. Darryn Binder, Yamaha, + 1,517