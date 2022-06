Jorge Martin (6.) genervt: «Immer gleiche Geschichte» 17.06.2022 - 22:04 Von Sarah Göpfert

© Gold & Goose Jorge Martin

Obwohl der Sachsenring in der Vergangenheit ein schwieriges Pflaster für Ducati war, fanden sich am Trainingsfreitag fünf Ducati unter den Top-6. Als Sechster reihte sich Jorge Martin am Ende dieser Garde ein.