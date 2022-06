Taka Nakagami (12.): Fraglich, ob Schulter durchhält

Takaaki Nakagami spürte am Freitag auf dem Sachsenring noch die Folgen seines Horror-Crashs beim Catalunya-GP. Als schnellster Honda-Pilot landete der Japaner auf Rang 12, seine Rennteilnahme ist aber noch ungewiss.

Nur zwölf Tage nach seinem Horror-Crash beim Catalunya-GP saß Takaaki Nakagami am Freitag wieder auf seiner Honda RC RC213V. Im ersten freien Training des Liqui Moly-Deutschland-GP spulte der Japaner 22 Runden ab und landete mit einer Zeit von 1:21,660 min auf einem respektablen fünften Platz. Doch der Startcrash von Barcelona steckte Nakagami noch in den Knochen: «Vor dem ersten Training haben die Ärzte mir ein Tape auf die lädierte Schulter geklebt, das hat ganz gut funktioniert. Aber ich fühle mich auf dem Bike nicht wohl, speziell in den Linkskurven macht die Schulter Probleme.»

In Bezug auf das 30-Runden-Rennen am Sonntag äußerte der 30-Jährige am Freitag erste Bedenken: «Für einige Runden hält die Schulter der Belastung stand. Aber ehrlich gesagt weiß ich nicht, ob die sie die komplette Renndistanz durchhält.»

Im zweiten freien Training absolvierte Nakagami 24 Runden und beendete den Tag auf Platz 12. Auf die Bestzeit von Ducati-Pilot Pecco Bagnaia fehlten «Taka» 0,598 sec, damit war er der beste Honda-Pilot im Feld.

«Das Gute ist, dass ich keine Schmerzmittel genommen habe. Am Freitag wollte ich hauptsächlich sehen, ob ich vernünftige Zeiten fahren kann. Wir müssen abwarten, wie mein Gesundheitszustand am Samstag ist. Aber meine Pace war konstant, darüber bin ich glücklich», resümierte der Japaner seinen ersten Arbeitstag auf dem Sachsenring.

Über seine Fitness im Rennen ist sich der Honda-Pilot noch im Unklaren, bei der Reifenwahl konnte er hingegen eine erste Tendenz ausmachen: «Der weiche Hinterreifen hat massiven Grip, das ist etwas, worüber ich sehr überrascht war. Die Rundenzeiten sind dadurch viel schneller, aber der Reifen wird keine Renndistanz überstehen. Ich denke, im Rennen werden wir den harten Hinterreifen einsetzen.»

MotoGP, Sachsenring, kombinierte Zeiten nach FP2 (17. Juni):

1. Bagnaia, Ducati, 1:20,018 min

2. Marini, Ducati, + 0,115 sec

3. Miller, Ducati, + 0,193

4. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,201

5. Zarco, Ducati, + 0,246

6. Martin, Ducati, + 0,257

7. Quartararo, Yamaha, + 0,381

8. Vinales, Aprilia, + 0,460

9. Di Giannantonio, Ducati, + 0,527

10. Mir, Suzuki, + 0,556

11. Rins, Suzuki, + 0,573

12. Nakagami, Honda, + 0,598

13. Bastianini, Ducati, + 0,729

14. Pol Espargaró, Honda, + 0,798

15. Morbidelli, Yamaha, + 0,838

16. Bezzecchi, Ducati, + 0,848

17. Oliveira, KTM, + 0,897

18. Alex Márquez, Honda, + 1,035

19. Darryn Binder, Yamaha, + 1,095

20. Bradl, Honda, + 1,099

21. Brad Binder, KTM, + 1,250

22. Gardner, KTM, + 1,185

23. Dovizioso, Yamaha, + 1,712

24. Fernández, KTM, + 1,802



MotoGP-Ergebnis FP1, Sachsenring (17. Juni):

1. Miller, Ducati, 1:21,479 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,015 sec

3. Quartararo, Yamaha, + 0,078

4. Zarco, Ducati, + 0,176

5. Nakagami, Honda, + 0,181

6. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,186

7. Marini, Ducati, + 0,192

8. Dovizioso, Yamaha, + 0,251

9. Martin, Ducati, + 0,256

10. Alex Márquez, Honda, + 0,293

11. Viñales, Aprilia, + 0,334

12. Pol Espargaró, Honda, + 0,343

13. Mir, Suzuki, + 0,366

14. Morbidelli, Yamaha, + 0,460

15. Brad Binder, KTM, + 0,465

16. Bastianini, Ducati, + 0,578

17. Di Giannantonio, Ducati, + 0,673

18. Oliveira, KTM, + 0,758

19. Rins, Suzuki, + 0,772

20. Bezzecchi, Ducati, + 0,996

21. Gardner, KTM, + 1,119

22. Bradl, Honda, + 1,175

23. Fernández, KTM, + 1,328

24. Darryn Binder, Yamaha, + 1,517