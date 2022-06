Maverick Viñales glücklich: «Letztes Jahr am Boden»

Durch einen Defekt an seiner Aprilia RS-GP schied Maverick Viñales am Sonntag auf dem Sachsenring aus dem Rennen aus. Dennoch ist er sehr glücklich, für ihn war es das beste Rennen der aktuellen MotoGP-Saison.

Maverick Viñales fuhr beim Deutschland-GP am Sonntag auf dem 3,6 km langen Sachsenring auf Platz 4, als ihm in Runde 18 das «Rear Ride Height Device» zu Bruch ging. Zunächst versuchte der Spanier noch Schadensbegrenzung zu betreiben, doch in Runde 20 von 30 steuerte der Aprilia-Werksfahrer die Box an, um das Rennen zu beenden. Seine Pace langte, um mit seinem Teamkollegen Aleix Espargaró, der am Ende Vierter wurde, mithalten zu können.

«Ich bin sehr glücklich, denn ich habe das Fahren genossen», überraschte Viñales in der Medienrunde zunächst. «Ich bin gut gestartet, ich war stark. Auf meinem Helm waren viele schwarze Markierung aus der ersten Kurve. Ich habe versucht, die Pace mitzugehen, denn ich wusste, die letzten zehn Runden werden meine stärksten sein. Meine Performance war gut, doch leider ist das ‚Rear Ride Height Device‘ kaputt gegangen.»

Der WM-14. betonte anschließend: «Es brach einfach, ich konnte es nicht mehr zurückstellen. Leider konnte ich so nicht weiterfahren. In Kurve 8 habe ich deswegen einen wilden Rutscher über das Vorderrad gehabt. Es war sehr gefährlich. Zunächst bekam ich ‚chattering‘. Ich wusste nicht, was los ist. Im ersten Moment dachte ich, dass ich einen Plattfuß habe. Ich habe das kontrolliert, alles war okay.»

«Wir nehmen die positiven Dinge von diesem Wochenende mit», fasste Viñales zusammen. «Obwohl ich mich immer noch nicht am Limit mit dem Bike fühle. Wir haben Luft nach oben. Wir müssen weiterhin am Qualifying arbeiten. Wenn ich weiter vorne starten kann, bin ich vorne dabei.»

Im letzten Jahr wurde er als Yamaha-Werksfahrer Letzter auf dem Sachsenring. 2022 konnte er in Deutschland vorne bei der Musik sein. Viñales weiß, was er will. «Dieses Wochenende war wichtig für mich, denn im letzten Jahr war ich hier völlig am Boden. In diesem Jahr war es für mich das beste Rennen der Saison», freute sich der Pechvogel des Rennens. «In einem Jahr kann sich viel ändern. Wir müssen uns weiter konzentrieren und diesen Weg verfolgen.»

MotoGP-Ergebnis, Sachsenring (19. Juni):

1. Quartararo, Yamaha, 30 Rdn. in 41:12,816 min

2. Zarco, Ducati, + 4,939 sec

3. Miller, Ducati, + 8,372

4. Aleix Espargaró, Aprilia, + 9,113

5. Marini, Ducati, + 11,679

6. Martin, Ducati, + 13,164

7. Brad Binder, KTM, + 15,405

8. Di Giannantonio, Ducati, + 15,851

9. Oliveira, KTM, + 19,740

10. Bastianini, Ducati, + 21,611

11. Bezzecchi, Ducati, + 23,175

12. Fernandez, KTM, + 26,548

13. Morbidelli, Yamaha, + 29,014

14. Dovizioso, Yamaha, + 30,680

15. Gardner, KTM, + 30,812

16. Bradl, Honda, + 52,040



MotoGP-Fahrer-WM nach 10 von 20 Grand Prix:

1. Quartararo 172 Punkte. 2. Aleix Espargaró 138. 3. Zarco 111. 4. Bastianini 100. 5. Brad Binder 82. 6. Bagnaia 81. 7. Miller 81. 8. Rins 69. 9. Mir 69. 10. Oliveira 64. 11. Martin 61. 12. Marc Márquez 60. 13. Marini 52. 14. Vinales 46. 15. Pol Espargaró 40. 16. Nakagami 38. 17. Bezzecchi 35. 18. Alex Márquez 26. 19. Morbidelli 25. 20. Di Giannantonio 16. 21. Darryn Binder 10. 22. Dovizioso 10. 23. Gardner 9. 24. Raúl Fernández 5.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 221 Punkte. 2. Yamaha 172. 3. Aprilia 139. 4. KTM 110. 5. Suzuki 93. 6. Honda 81.



Team-WM:

1. Monster Energy Yamaha 197 Punkte. 2. Aprilia Racing 184. 3. Prima Pramac Racing 172. 4. Ducati Lenovo Team 162. 5. Red Bull KTM Factory 146. 6. Suzuki Ecstar 138. 7. Gresini Racing 116. 8. Repsol Honda 100. 9. Mooney VR46 Racing 87. 10. LCR Honda 64. 11. WithU Yamaha RNF 20. 12. Tech3 KTM Factory 14.