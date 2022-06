Miguel Oliveira (15./KTM): «Es war unfahrbar!»

Der erste Trainingstag der Dutch TT in Assen war klassisch für dieses Event. Viel Regen machte es den MotoGP-Fahrern zunächst nicht einfach, später trocknete es ab. Miguel Oliveira (Red Bull KTM) landete auf Platz 15.

Miguel Oliveira erkämpfte sich im ersten freien Training der MotoGP-Klasse auf dem 4,5 km langen TT Circuit den sechsten Rang. Der KTM-Pilot trotze den großen Wassermengen, klagte aber auch, dass es eigentlich unmöglich war, sicher auf der Strecke unterwegs zu sein. Später trocknete es ab, der Portugiese kam auf Rang 15, zu Spitzenreiter Pecco Bagnaia (Ducati) fehlten ihm 1,4 Sekunden.

«Ein komischer Tag. Wir haben mit dem Regen am Morgen angefangen, darauf folgte die schwierige Session am Nachmittag. Die letzten Momente des zweiten Trainings konnten wir die Slicks auspacken. Meine Pace war gut, ich fühlte mich stark, doch leider habe ich am Ende keine freie Runde mehr bekommen», berichtete Oliveira nach dem ersten Trainingstag in den Niederlanden. «Insgesamt ist das Bike okay, wir müssen nur ein paar Kleinigkeiten verändern. Wir wollen am Samstagmorgen die Top-10 erreichen.»

Der WM-Zehnte brachte dann einige Details zu Wort: «Auf der Bremse müsste das Bike noch etwas stabiler werden. Wir müssen es etwas Beruhigen in diesem Bereich. Unser Plan wird sein, von Tag zu Tag zu schauen.»

«Du weißt nicht, wie das Wetter sich verändern wird. Wir müssen durch den Regentag heute nicht mehr so sehr auf die Reifen achten. Wir haben etwas Luft und können vielleicht mehr ausprobieren», betonte der 27-Jährige, der im nächsten Jahr möglicherweise eine Aprilia im RNF-Team steuern könnte.

Wie bewertet er die Sicherheit bei Regen auf dem TT Circuit? «Zu Beginn des ersten Trainings war es für mich unfahrbar. Wir konnten nichtmal die Lichter am Heck der Motorräder erkennen. Es war sehr hart mit dem Aquaplaning, im Rennen wäre es unmöglich», stellte Oliveira klar. «Es war klar über dem Limit, der Hinterreifen war nur am durchdrehen. Es war nicht so viel Regen von oben, aber das Wasser stand auf der Strecke.»

MotoGP, Assen, kombinierte Zeiten nach FP2 (24. Juni):

1. Bagnaia, Ducati, 1:33,274 min

2. Quartararo, Yamaha, + 0,305 sec

3. Rins, Suzuki, + 0,337

4. Miller, Ducati, + 0,559

5. Mir, Suzuki, + 0,625

6. Viñales, Aprilia, + 0,664

7. Brad Binder, KTM, + 0,853

8. Zarco, Ducati, + 1,012

9. Bezzecchi, Ducati, + 1,038

10. Bastianini, Ducati, + 1,042

11. Nakagami, Honda, + 1,230

12. Marini, Ducati, + 1,262

13. Alex Márquez, Honda, + 1,325

14. Dovizioso, Yamaha, + 1,376

15. Oliveira, KTM, + 1,402

16. Martin, Ducati, + 1,549

17. Morbidelli, Yamaha, + 1,554

18. Pol Espargaró, Honda, + 1,560

19. Di Giannantonio, Ducati, + 1,628

20. Savadori, Aprilia, + 1,807

21. Gardner, KTM, + 1,948

22. Darryn Binder, Yamaha, + 2,297

23. Bradl, Honda, + 2,677

24. Fernández, KTM, + 2,952

– Aleix Espargaró*, Aprilia, + 8,086



*= letzter Run gestrichen (technisches Vergehen) und damit nicht innerhalb der 105-Prozent-Regel

MotoGP-Ergebnis, Assen, FP1:

1. Miller, Ducati, 1:42,589 min

2. Mir, Suzuki, + 0,109 sec

3. Pol Espargaró, Honda, + 0,302

4. Alex Márquez, Honda, + 0,370

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,441

6. Oliveira, KTM, + 0,502

7. Rins, Suzuki, + 0,527

8. Zarco, Ducati, + 0,561

9. Martin, Ducati, + 0,600

10. Viñales, Aprilia, + 0,828

11. Bagnaia, Ducati, +0,835

12. Di Giannantonio, Ducati, + 0,892

13. Binder, KTM, + 0,925

14. Bezzecchi, Ducati, + 0,953

15. Morbidelli, Yamaha, + 1,135

16. Nakagami, Honda, + 1,229

17. Quartararo, Yamaha, + 1,659

18. Bradl, Honda, + 1,676

19. Fernández, KTM, + 1,696

20. Darryn Binder, Yamaha, + 2,013

21. Dovizioso, Yamaha, 2,236

22. Savadori, Aprilia, + 2,379

23. Gardner, KTM, + 2,693

24. Marini, Ducati, + 2,803

25. Bastianini, Ducati, + 3,857