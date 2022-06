Assen FP2: Bagnaia auf abtrocknender Strecke vorne

Ducati-Werksfahrer Francesco «Pecco» Bagnaia beendete einen wechselhaften Freitag in Assen mit MotoGP-Bestzeit, gefolgt von Aleix Espargaró (Aprilia) und Fabio Quartararo (Yamaha). Stefan Bradl auf P24.

Auch zu Beginn des FP2 am Freitagnachmittag präsentierte sich der 4,542 km lange TT Circuit nass. Es regnete aber nicht mehr und die Bedingungen waren deutlich besser als noch im FP1 am Vormittag, das Regenspezialist Jack Miller in 1:42,589 min auf Platz 1 beendet hatte. Trotz der etwas kühlen Temperaturen – 18 Grad Luft- und 22 Grad Asphalttemperatur – war schon bald eine trockene Ideallinie zu sehen. Zunächst waren aber noch Regenreifen angesagt.

Nach zehn Minuten unterbot zuerst Aprilia-Ass Aleix Espargaró und kurz darauf auch Suzuki-Werksfahrer Alex Rins die FP1-Bestzeit von Miller. Alex Márquez übernahm dann in 1:42,115 min die Spitze der kombinierten Zeitenliste. Der 26-jährige Spanier sorgt in Assen mit seinem erwarteten Wechsel von LCR Honda auf die Gresini-Ducati für Aufsehen.

Zur Halbzeit der 45-minütigen Session wagte sich VR46-Ducati-Pilot Luca Marini als Erster auf Slick-Reifen auf die Strecke. Die erste Rundenzeit unter 1:40 min setzte Pramac-Routinier Johann Zarco in 1:39,511 min allerdings noch auf Regenreifen. Marini brauchte jedoch nur drei Runden, dann übernahm er in 1:38,880 min Platz 1.

Mit jeder Runde wurden die Zeiten schneller: Eine Viertelstunde vor Schluss kamen immer mehr weiche Slick-Reifen zum Einsatz und Marini schraubte seine Bestzeit auf eine 1:37,469 min nach unten. Als noch zwölf Minuten auf der Uhr standen, zeigten Miller und Miguel Oliveira die ersten 1:36er-Zeiten. VR46-Rookie Marco Bezzecchi fuhr zehn Minuten vor Ende des FP2 die erste 1:35er-Zeit, Red Bull-KTM-Pilot Oliveira zwei Minuten später schon 1:34,676 min.

Zum Vergleich: Der All-Time-Lap-Record auf trockener Strecke liegt seit dem Vorjahr bei 1:31,814 min – aufgestellt von Maverick Viñales auf dem Weg zu seiner letzten Yamaha-Pole.

Fünf Minuten vor Schluss gab es gelbe Flaggen im dritten Sektor, zwei Minuten später rutschte Bezzecchi in Kurve 5 aus. Trotz der Gelbphasen gab es noch reihenweise neue Bestzeiten.

Ducati-Werksfahrer Pecco Bagnaia schnappte sich in der letzten Runde in 1:33,274 min die Freitag-Bestzeit und verdrängte Aprilia-Star Aleix Espargaró um 0,178 sec auf Platz 2. WM-Leader Fabio Quartararo (Yamaha) folgte auf Platz 3, Alex Rins (Suzuki) begann seinen zweiten Comeback-Versuch mit Rang 4.

Mit KTM-Ass Brad Binder auf Platz 8 waren fünf Hersteller in den Top-8 zu finden, bester Honda-Pilot war Takaaki Nakagami auf Rang 12. Márquez-Ersatz Stefan Bradl landete auf dem 23. Platz.

MotoGP, Assen, kombinierte Zeiten nach FP2 (24. Juni):

1. Bagnaia, Ducati, 1:33,274 min

2. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,178 sec

3. Quartararo, Yamaha, + 0,305

4. Rins, Suzuki, + 0,337

5. Miller, Ducati, + 0,559

6. Mir, Suzuki, + 0,625

7. Viñales, Aprilia, + 0,664

8. Brad Binder, KTM, + 0,853

9. Zarco, Ducati, + 1,012

10. Bezzecchi, Ducati, + 1,038

11. Bastianini, Ducati, + 1,042

12. Nakagami, Honda, + 1,230

13. Marini, Ducati, + 1,262

14. Alex Márquez, Honda, + 1,325

15. Dovizioso, Yamaha, + 1,376

16. Oliveira, KTM, + 1,402

17. Martin, Ducati, + 1,549

18. Morbidelli, Yamaha, + 1,554

19. Pol Espargaró, Honda, + 1,560

20. Di Giannantonio, Ducati, + 1,628

21. Savadori, Aprilia, + 1,807

22. Gardner, KTM, + 1,948

23. Darryn Binder, Yamaha, + 2,297

24. Bradl, Honda, + 2,677

25. Fernández, KTM, + 2,952

MotoGP-Ergebnis, Assen, FP1:

1. Miller, Ducati, 1:42,589 min

2. Mir, Suzuki, + 0,109 sec

3. Pol Espargaró, Honda, + 0,302

4. Alex Márquez, Honda, + 0,370

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,441

6. Oliveira, KTM, + 0,502

7. Rins, Suzuki, + 0,527

8. Zarco, Ducati, + 0,561

9. Martin, Ducati, + 0,600

10. Viñales, Aprilia, + 0,828

11. Bagnaia, Ducati, +0,835

12. Di Giannantonio, Ducati, + 0,892

13. Binder, KTM, + 0,925

14. Bezzecchi, Ducati, + 0,953

15. Morbidelli, Yamaha, + 1,135

16. Nakagami, Honda, + 1,229

17. Quartararo, Yamaha, + 1,659

18. Bradl, Honda, + 1,676

19. R. Fernández, KTM, + 1,696

20. D. Binder, Yamaha, + 2,013

21. Dovizioso, Yamaha, 2,236

22. Savadori, Aprilia, + 2,379

23. Gardner, KTM, + 2,693

24. Marini, Ducati, + 2,803

25. Bastianini, Ducati, + 3,857