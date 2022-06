Stefan Bradl (24.): «Ich bin auf die Fresse gefallen»

Platz 18 im FP1, dann nur 24. Position im FP2 beim MotoGP-Event in Assen/NL. Das ist die Bilanz von Stefan Bradl, der hier wieder für Marc Márquez einspringt.

Stefan Bradl mischte im FP1 anfangs im ersten Run in Assen unter den Top-8 mit, er beendete die Vormittags-Session auf Platz 18, doch am Nachmittag rutschte er an die 25. Stelle ab. «Auf die Fresse bin ich gefallen, in Kurve 9», berichtete der Marc-Márquez-Ersatzfahrer. Der Bayer verlor auf dem 4,542 km langen TT-Circuit in Assen mit seinen zwölf Rechts- und sechs Linkskurven und der nur 487 Meter langen Geraden im FP2 immerhin 2,677 Sekunden auf die Bestzeit von Pecco Bagnaia.

«Das war kein sehr schöner Tag, obwohl es in der Früh im Nassen nicht schlecht gelaufen ist», hielt Stefan Bradl fest. «Aber am Nachmittag, als die Piste aufgetrocknet ist, habe ich beginnen zu pushen und dann die Kontrolle über das Vorderrad in Turn 9 verloren. Zum Glück bin ich unverletzt geblieben. Ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung, warum dieser Sturz passiert ist. Wir haben die Daten überprüft, ich war auf keinen Fall schneller als in der Runde vorher. Schwer zu verstehen. Aber wir müssen nach vorne blicken. Aus dem Wetterbericht wird man nicht richtig schlau. Sonne, Regen – alles kann irgendwann passieren. Aber es sieht besser aus als heute. Deshalb werden wir uns bemühen, ein besseres Set-up fürs Trockene zu finden.»

© Gold & Goose Willkommen zum Rennwochenende in Assen © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Joan Mir © Gold & Goose Johann Zarco © Gold & Goose Takaaki Nakagami © Gold & Goose Alex Rins © Gold & Goose Alex Márquez © Gold & Goose Luca Marini © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Zarco und Quartararo © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Aleix Espargaró © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Enea Bastianini © Gold & Goose Pol Espargaró © Gold & Goose Miguel Oliveira © Gold & Goose Aleix Espargaró © Gold & Goose Joan Mir © Gold & Goose Stefan Bradl © Gold & Goose Johann Zarco © Gold & Goose Jack Miller Zurück Weiter

«Im Nassen habe ich mich gut gefühlt. Ich habe sofort ein gutes Feedback vom Reifen bekommen. Gleich im ersten FP1.Outing ist es nicht übel gelaufen», schilderte der 32-jährige Honda-Testfahrer. «Ich habe im FP1 nicht viel riskiert, weil sich abgezeichnet hat, dass im FP2 und am Samstag bessere Bedingungen herrschen werden. Aber als im FP2 alle Gegner die weichen Slicks montiert haben, ist es für uns schwieriger gewesene, schnell den richtigen Speed zu finden.»

«Ich weiß nicht, warum wir im Trockenen viel weiter hinten liegen als im Nassen», grübelte Stefan. «Und es ist nicht so einfach, eine Abstimmung, die im Nassen funktioniert, ins Trocken-Set-up zu übertragen. Immerhin habe ich heute nur einen weichen Hinterreifen verwendet, normal wären es zwei gewesen. Wir haben also noch einiges in Reserve für den Samstag. Es war heute im FP2 gar keine Zeit mehr, noch einen zweiten weichen Reifen reinzustecken.»

MotoGP, Assen, kombinierte Zeiten nach FP2 (24. Juni):

1. Bagnaia, Ducati, 1:33,274 min

2. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,178 sec

3. Quartararo, Yamaha, + 0,305

4. Rins, Suzuki, + 0,337

5. Miller, Ducati, + 0,559

6. Mir, Suzuki, + 0,625

7. Viñales, Aprilia, + 0,664

8. Brad Binder, KTM, + 0,853

9. Zarco, Ducati, + 1,012

10. Bezzecchi, Ducati, + 1,038

11. Bastianini, Ducati, + 1,042

12. Nakagami, Honda, + 1,230

13. Marini, Ducati, + 1,262

14. Alex Márquez, Honda, + 1,325

15. Dovizioso, Yamaha, + 1,376

16. Oliveira, KTM, + 1,402

17. Martin, Ducati, + 1,549

18. Morbidelli, Yamaha, + 1,554

19. Pol Espargaró, Honda, + 1,560

20. Di Giannantonio, Ducati, + 1,628

21. Savadori, Aprilia, + 1,807

22. Gardner, KTM, + 1,948

23. Darryn Binder, Yamaha, + 2,297

24. Bradl, Honda, + 2,677

25. Fernández, KTM, + 2,952

MotoGP-Ergebnis, Assen, FP1:

1. Miller, Ducati, 1:42,589 min

2. Mir, Suzuki, + 0,109 sec

3. Pol Espargaró, Honda, + 0,302

4. Alex Márquez, Honda, + 0,370

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,441

6. Oliveira, KTM, + 0,502

7. Rins, Suzuki, + 0,527

8. Zarco, Ducati, + 0,561

9. Martin, Ducati, + 0,600

10. Viñales, Aprilia, + 0,828

11. Bagnaia, Ducati, +0,835

12. Di Giannantonio, Ducati, + 0,892

13. Binder, KTM, + 0,925

14. Bezzecchi, Ducati, + 0,953

15. Morbidelli, Yamaha, + 1,135

16. Nakagami, Honda, + 1,229

17. Quartararo, Yamaha, + 1,659

18. Bradl, Honda, + 1,676

19. Fernández, KTM, + 1,696

20. Darryn Binder, Yamaha, + 2,013

21. Dovizioso, Yamaha, 2,236

22. Savadori, Aprilia, + 2,379

23. Gardner, KTM, + 2,693

24. Marini, Ducati, + 2,803

25. Bastianini, Ducati, + 3,857