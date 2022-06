Brad Binder (KTM/8.): «Die drei wichtigsten Dinge»

Brad Binder: Platz 8 am Freitag in Assen/NL

Immer und immer wieder holt der verlässliche Brad Binder in der MotoGP-WM für KTM die Kastanien aus dem Feuer. Auch im nassen Freitag in Assen/NL trotzte er den mühsamen Verhältnissen einen achten Rang ab.,

Brad Binder kann bisher noch nicht abschätzen, ob er sich in Assen endlich wieder einmal eine bessere Ausgangslage für das Rennen verschaffen kann. Denn er schaffte bei schwierigen Verhältnisse am Freitag den achten Gesamtrang, dabei verlor er immerhin 0,853 Sekunden auf die Bestzeit von Ducati-Star Pecco Bagnaia.

Red Bull-KTM-Werksteam benötigt dringend bessere Grid Positions, um am Sonntag im Rennen wieder in Schlagdistanz zu den Podestplätzen kommen zu können. Trostlos: Seit Portimão im Aprilia war keine KTM RC156 im Qualifying unter den Top-12.

«Bisher ist es ordentlich gelaufen», stellte der aktuelle WM-Fünfte nach dem FP2 fest. «Im Nassen im FP1 war es für mich ein bisschen schwieriger. Aber im FP2 ist es mir viel leichter gefallen, die Reifen auf Temperatur zu bringen, denn die Piste war viel trockener. Das ist zwar nicht das, was du dir wünscht, wenn du mit einem Satz Regenreifen unterwegs bist. Aber der Wechsel zu den Slicks hat dann recht gut funktioniert. Mit ihnen habe ich mich vom Beginn an recht gut gefühlt.»

«Es ist klar, wo wir uns für den Samstag verbessern müssen», setzte Binder fort. «Immerhin haben wir jetzt schon einen kleinen Vorgeschmack darauf bekommen, was uns in der ersten richtig trockenen Session morgen erwartet. Wenn es komplett trocken wird, haben wir noch einige Arbeit vor uns. Aber insgesamt war es kein so übler erster Tag hier.»

«Wenn es morgen hier trocken ist, muss ich mich beim Bremsen noch etwas verbessern. Dazu brauchen wir Fortschritte beim Turning und etwas mehr Stabilität», lachte der 26-jährige Südafrikaner. «Das sind die drei wichtigsten Dinge, die mir aufgefallen sind. Wenn wir zumindest einen Punkt verbessern könnten, wäre es schon von Vorteil.»

MotoGP, Assen, kombinierte Zeiten nach FP2 (24. Juni):

1. Bagnaia, Ducati, 1:33,274 min

2. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,178 sec

3. Quartararo, Yamaha, + 0,305

4. Rins, Suzuki, + 0,337

5. Miller, Ducati, + 0,559

6. Mir, Suzuki, + 0,625

7. Viñales, Aprilia, + 0,664

8. Brad Binder, KTM, + 0,853

9. Zarco, Ducati, + 1,012

10. Bezzecchi, Ducati, + 1,038

11. Bastianini, Ducati, + 1,042

12. Nakagami, Honda, + 1,230

13. Marini, Ducati, + 1,262

14. Alex Márquez, Honda, + 1,325

15. Dovizioso, Yamaha, + 1,376

16. Oliveira, KTM, + 1,402

17. Martin, Ducati, + 1,549

18. Morbidelli, Yamaha, + 1,554

19. Pol Espargaró, Honda, + 1,560

20. Di Giannantonio, Ducati, + 1,628

21. Savadori, Aprilia, + 1,807

22. Gardner, KTM, + 1,948

23. Darryn Binder, Yamaha, + 2,297

24. Bradl, Honda, + 2,677

25. Fernández, KTM, + 2,952

MotoGP-Ergebnis, Assen, FP1:

1. Miller, Ducati, 1:42,589 min

2. Mir, Suzuki, + 0,109 sec

3. Pol Espargaró, Honda, + 0,302

4. Alex Márquez, Honda, + 0,370

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,441

6. Oliveira, KTM, + 0,502

7. Rins, Suzuki, + 0,527

8. Zarco, Ducati, + 0,561

9. Martin, Ducati, + 0,600

10. Viñales, Aprilia, + 0,828

11. Bagnaia, Ducati, +0,835

12. Di Giannantonio, Ducati, + 0,892

13. Binder, KTM, + 0,925

14. Bezzecchi, Ducati, + 0,953

15. Morbidelli, Yamaha, + 1,135

16. Nakagami, Honda, + 1,229

17. Quartararo, Yamaha, + 1,659

18. Bradl, Honda, + 1,676

19. Fernández, KTM, + 1,696

20. Darryn Binder, Yamaha, + 2,013

21. Dovizioso, Yamaha, 2,236

22. Savadori, Aprilia, + 2,379

23. Gardner, KTM, + 2,693

24. Marini, Ducati, + 2,803

25. Bastianini, Ducati, + 3,857