Gibt Pol Espargaró in Assen auf? «Kriege keine Luft!»

Muss Honda-Werksfahrer Pol Espargaró die Dutch TT in Assen vorzeitig beenden? Der spanische MotoGP-Fahrer kämpft weiterhin mit starken körperlichen Beschwerden, das Fahren am Freitag fiel ihm sehr schwer.

Bereits beim 30-Runden-Rennen am Sachsenring machten sich die Schmerzen bei Pol Espargaró bemerkbar. Der Spanier aus dem Repsol Honda-Team musste den Deutschland-GP wegen Schmerzen am Rücken und den Rippen vorzeitig beenden. Er war freitags im Training auf der Berg-und-Tal-Bahn gestürzt.

Zunächst gelang im in Assen am Freitag ein gutes erstes Training, denn im Regen ist der Körpereinsatz nicht ganz so kraftvoll wie bei trockenen Bedingungen. Als dann jedoch die 4,5 km lange Piste in den Niederlanden im FP2 abtrocknete, kamen die Verletzungen wieder zum Vorschein. Espargaró litt während der Session extrem.

«Es war schlimmer als erwartet. Ich hatte mir viel mehr erhofft. Nach dem FP1 habe ich mich gut gefühlt, ich war Dritter in dieser Session. Doch dann haben wir am Nachmittag die weichen Reifen aufgezogen, die Situation auf der Strecke war sehr schwierig. Als ich Druck gemacht habe, bemerkte ich schnell, dass meine Rippen und der Rücken erneut anfingen zu schmerzen», berichtete der 31-Jährige. «Es hat mich sehr stark beeinflusst, ich habe kaum Luft bekommen. Nach dem Training hatte ich Probleme zu sprechen.»

Der Honda-Pilot fuhr am Freitag insgesamt 33 Runden auf dem TT Circuit. «Ich habe wirklich nicht erwartet, dass ich mich so schlecht fühle. Ich werde nun einige Behandlungen in Anspruch nehmen, außerdem nehme ich ein paar entzündungshemmende Medikamente. Wir werden dann sehen, wie sich mein Zustand verändert», so der angeschlagene Spanier. «Und, ob ich in der Lage bin, am Samstag zu fahren. Wenn ich nicht schnell fahren kann, die Performance nicht passt, dann macht das Fahren keinen Sinn.»

«Nach dem Rennen am Sachsenring kam ich am Montag kaum aus dem Bett», fügte Pol noch an. «Mir ging es sehr schlecht. Dienstag und Mittwoch war besser. Leider habe ich hier starke Probleme.»

MotoGP, Assen, kombinierte Zeiten nach FP2 (24. Juni):

1. Bagnaia, Ducati, 1:33,274 min

2. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,178 sec

3. Quartararo, Yamaha, + 0,305

4. Rins, Suzuki, + 0,337

5. Miller, Ducati, + 0,559

6. Mir, Suzuki, + 0,625

7. Viñales, Aprilia, + 0,664

8. Brad Binder, KTM, + 0,853

9. Zarco, Ducati, + 1,012

10. Bezzecchi, Ducati, + 1,038

11. Bastianini, Ducati, + 1,042

12. Nakagami, Honda, + 1,230

13. Marini, Ducati, + 1,262

14. Alex Márquez, Honda, + 1,325

15. Dovizioso, Yamaha, + 1,376

16. Oliveira, KTM, + 1,402

17. Martin, Ducati, + 1,549

18. Morbidelli, Yamaha, + 1,554

19. Pol Espargaró, Honda, + 1,560

20. Di Giannantonio, Ducati, + 1,628

21. Savadori, Aprilia, + 1,807

22. Gardner, KTM, + 1,948

23. Darryn Binder, Yamaha, + 2,297

24. Bradl, Honda, + 2,677

25. Fernández, KTM, + 2,952

MotoGP-Ergebnis, Assen, FP1:

1. Miller, Ducati, 1:42,589 min

2. Mir, Suzuki, + 0,109 sec

3. Pol Espargaró, Honda, + 0,302

4. Alex Márquez, Honda, + 0,370

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,441

6. Oliveira, KTM, + 0,502

7. Rins, Suzuki, + 0,527

8. Zarco, Ducati, + 0,561

9. Martin, Ducati, + 0,600

10. Viñales, Aprilia, + 0,828

11. Bagnaia, Ducati, +0,835

12. Di Giannantonio, Ducati, + 0,892

13. Binder, KTM, + 0,925

14. Bezzecchi, Ducati, + 0,953

15. Morbidelli, Yamaha, + 1,135

16. Nakagami, Honda, + 1,229

17. Quartararo, Yamaha, + 1,659

18. Bradl, Honda, + 1,676

19. Fernández, KTM, + 1,696

20. Darryn Binder, Yamaha, + 2,013

21. Dovizioso, Yamaha, 2,236

22. Savadori, Aprilia, + 2,379

23. Gardner, KTM, + 2,693

24. Marini, Ducati, + 2,803

25. Bastianini, Ducati, + 3,857