Entschuldigung von Bagnaia: «Schwere Nachlässigkeit»

Nachdem Ducati-MotoGP-Star Pecco Bagnaia auf Ibiza angetrunken mit dem Auto in einem Straßengraben gelandet war, veröffentlichte er nun eine öffentliche Stellungnahme.

Am späten Dienstagnachmittag verbreiteten mehrere spanische Medien die Nachricht, dass Francesco «Pecco» Bagnaia im Morgengrauen auf Ibiza einen Autounfall verursacht hatte. Verletzt wurde dabei glücklicherweise niemand, allerdings sei beim Ducati-Werksfahrer danach ein Atemalkoholgehalt von 0,87 mg/l gemessen worden. Das erlaubte Limit liegt in Spanien bei 0,25 mg/l.

Ducati Corse reagierte bisher nicht auf den Vorfall, dafür meldete sich nun der 25-jährige Italiener selbst über seine Social-Media-Kanäle zu Wort und veröffentlichte ein Statement in italienischer, englischer und sogar spanischer Sprache.

«Während dieser Pause der MotoGP war ich gestern Abend mit Freunden für eine Party auf Ibiza. Wir haben zusammen gefeiert und auf meinen Sieg in Assen angestoßen. Als ich gegen 3 Uhr morgens die Diskothek verlassen habe, bin ich in einem Kreisverkehr mit den Vorderrädern in einen Graben geraten, ohne andere Fahrzeuge oder Personen [in den Unfall] zu verwickeln. Der von der Polizei durchgeführte Alkoholtest hat aber ergeben, dass ich mehr getrunken hatte, als das spanische Gesetz erlaubt», schilderte Pecco.

«Es tut mir sehr leid», entschuldigte sich der siebenfache MotoGP-Sieger dann. «Ich bin praktisch abstinent und das war eine schwerwiegende Nachlässigkeit, die nicht hätte passieren dürfen. Ich entschuldige mich bei allen und kann euch versichern, dass ich die Lektion gelernt habe: Sich nie ans Steuer zu setzen, wenn man Alkohol getrunken hat. Danke», schloss Bagnaia.