Brad Binder will Rekord mit KTM RC16 in Kyalami

Brad Binder in der modernisierten Boxengasse

Brad Binder auf der Piste in Kyalami

Red Bull KTM-Werksfahrer Brad Binder ist in seiner Sommerpause in seine Heimat Südafrika gereist. Letzte Woche hat sich der 26-Jährige mit seiner Freundin Courtney verlobt, nun widmete er sich wieder dem Motorsport.

Auf dem 4,522 km langen Grand-Prix-Kurs fuhr Binder die KTM RC16, um eine neue Bestmarke für Motorräder auf der modernisierten Piste zu setzen. Der Kurs wurde 1961 gebaut. Zwischen 1983 und 1992 gastierte die Motorrad-WM viermal auf dem Kurs, der zwischen Pretoria und Johannesburg liegt.

Auch die Superbike-WM und die Formel 1 hielt auf der Strecke bereits ihre Rennen ab. Seit 2015 wurden großzügige Modernisierungsarbeiten durchgeführt, um das Areal auf den neusten Stand zu bringen.

Die bisherige Rekordrunde für Motorräder liegt derzeit bei 1:48,078 Minuten. Brad Binder betonte im Interview: «Ich freue mich sehr, zurück zu Hause zu sein. Es war immer ein Kindheitstraum für mich, ein MotoGP-Motorrad in meinem Heimatland zu fahren. Mein Ziel ist es, eine neue Marke auf der Strecke in Kyalami zu setzen. Ich glaube, dass ich das erreichen kann.»

Ob der Südafrikaner eine neue Rekordrunde auf der modernen Rennstrecke geschafft hat, wird erst am 18. August bekannt gegeben. Das Fahrerlebnis schilderte der WM-Sechste der MotoGP nach elf von 20 Rennen aber voller Freude. «Es war wirklich cool, das MotoGP-Motorrad in Kyalami zu fahren. Die Strecke ist sehr speziell, einzigartig und nicht mit anderen vergleichbar», so Binder abschließend.