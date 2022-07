Der Sommer der Stars: Quartararo, Márquez und Co. 14.07.2022 - 11:41 Von Mario Furli

© Facebook/Jean Michel Bayle JMB 111 Johann Zarco und Jean-Michel Bayle (rechts) bekamen Besuch vom Bürgermeister (ganz links) © Facebook/Box_Repsol Marc Márquez am Mittwoch auf dem Campus von Repsol © Facebook/Fabio Quartararo Urlaubsgrüße von Fabio Quartararo Zurück Weiter

Die MotoGP-Stars Quartararo, Espargaró, Zarco und Co. kombinieren in der knapp sechswöchigen Sommerpause Erholung und Training. Der verletzte Honda-Star Marc Márquez schaute bei Repsol in Madrid vorbei.