«Shortcut» in der MotoGP: Wann gibt es eine Strafe?

Viele Strafen in der Motorrad-Weltmeisterschaft wurden in der laufenden Saison wegen Missachtung der «track limits» ausgesprochen. Doch auch der «shortcut» ist ein häufiger Grund für eine Bestrafung in der MotoGP.

Wer eine Abkürzung, einen sogenannten «shortcut», bei den Rennen der Motorrad-WM nimmt, der bekommt unter bestimmten Voraussetzungen eine Strafe vom «FIM MotoGP Stewards Panel» aufgebrummt. Die Fahrer müssen dann in der Regel einmal einen Long-Lap-Penalty absolvieren, wodurch sie je nach Strecke mehrere Sekunden verlieren.

Die Regeln für eine Strafe nach einer Abkürzung oder nach dem Auslassen einer Kurve sind klar definiert. MotoGP-Rennleiter Mike Webb erklärt das Prozedere. «Bei einem ‚shortcut‘ geht es um eine spezifische Stelle auf einer Rennstrecke, wo der Fahrer die Strecke abkürzen kann und dadurch schneller ist. Im aktuellen GP-Kalender gibt es nur sechs Strecken, wo ein Fahrer in bestimmten Kurven einen ,shortcut' nehmen kann.»

Unter anderen gehören die Schikanen in Le Mans und Assen zu diesen Bereichen, auch in Barcelona gibt es so eine Stelle zwischen Kurve 1 und 2. «Wenn wir zu diesen Strecken reisen, wird bereits vor den Events mit den Fahrern und Teams besprochen, wo es einen Sektor gibt, der einen ,shortcut' zulässt», stellte Webb klar. «In diesem Sektor gibt es eine Schleife, die die Zeit von Anfang bis Ende des Abschnitts misst und eine Erkennungsschleife in der Kurve, wo eine Abkürzung möglich ist.»

«Diese Erkennungsschleife zeigt uns an, ob jemand die Strecke an dieser Stelle verlassen hat. Die Regel dafür ist dann, dass der Fahrer mindestens eine Sekunde langsamer sein muss als seine ‚normale‘ Sektorzeit», so der erfahrene Rennleiter.

«,Normale‘ Sektorzeit bedeutet eine durchschnittliche Zeit im Rennen, nicht die erste Runde oder eine Runde, wo sich die Bedingungen stark verändert haben. Wir geben den Fahrern genug Zeit, um die gewonnene Zeit zurückzugeben, denn wir haben die Zeitmessung nicht direkt nach dem ,shortcut' angebracht», führte der ehemalige Rennfahrer und Yamaha-Crew-Chief fort.

Webb: «Verlieren die Fahrer mindestens eine Sekunde durch das Manöver, gibt es keine Strafe. Wenn sie aber weniger als eine Sekunde auf die ‚normale‘ Zeit verlieren, ist der Long-Lap-Penalty die standardmäßige Strafe.»