MotoGP-Umfrage: Dorna will Meinung der GP-Fans hören

MotoGP-Promoter Dorna hat in einer weitreichenden Umfrage die Fans und Rennbesucher befragt und will aus den Ergebnisse weitere Vorgehensweisen ableiten.

Die MotoGP-Saison wird am kommenden Wochenende von 5. bis 7. August mit dem Britischen Grand Prix in Silverstone fortgesetzt. Yamaha-Werksfahrer Fabio Quartararo geht als Leader in die nächsten Rennen und hat Aprilia-Held Aleix Espargaró mit 21 Punkten Abstand als ersten Verfolger hinter sich.

Fakt ist: Die MotoGP-WM hat sich durch den Rückzug von Valentino Rossi verändert. Themen wie E-Sports werden scheinbar immer wichtiger. Auch die Ticketpreise sorgen an einigen Rennplätzen für Unmut und sind teilweise ein wichtiger Faktor geworden. In Mugello waren die Tribünen im ersten Jahr ohne VR46 und angesichts hoher Ticketpreise nur zu 30 Prozent gefüllt.

Das alles war Anlass genug für Dorna, die Interessen, Präferenz und auch die Gemütslage der Fans und GP-Besucher penibel zu hinterfragen. Zu diesem Zweck wurde vor der Sommerpause eine weitreichende Umfrage durchgeführt – in insgesamt 15 Sprachen.

Nach vier Wochen sind ca. 100.000 digitale Antwortbögen bei Dorna angekommen; sie werden nun von der Agentur Nielsen Sports ausgewertet. In der Umfrage ging es unter anderem um die Wertigkeit der WM-Klassen Moto2 und Moto3, um die Höhe der Eintrittspreise, die Qualität der Show und Unterhaltung vor Ort.

Aber auch zu den Übertragungsmedien wurden den Fans zahlreiche Fragen gestellt, zum Beispiel was die Kunden und User von Pay-TV und Streamingdiensten halten.

Sogar die Beliebtheitswerte der einzelnen MotoGP-Rennfahrer wurde in einer Rubrik abgefragt. Zudem wurde den Fans in einem Abschnitt die Möglichkeit gegeben, selbst Anliegen und Ideen für etwaige Verbesserungen zu übermitteln. Dorna ist gerade dabei, sämtliche Bereiche in der Event-Organisation zu beleuchten.

Dazu kommt, dass durch die Corona-Pandemie in den vergangenen beiden Jahren auch notgedrungen bereits an diversen anderen Stellschrauben gedreht werden musste.