Silverstone: Long-Lap und Statistik gegen Quartararo 02.08.2022 - 16:22 Von Mario Furli

© motogp.com Fabio Quartararo, Silverstone-Sieger 2021

WM-Leader Fabio Quartararo startet mit Penalty in das erste Rennen nach der MotoGP-Sommerpause. In Silverstone war der Yamaha-Star im Vorjahr siegreich, was aber in gewisser Sicht auch gegen ihn spricht.