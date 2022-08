Stefan Bradl (Honda/15.): «Happy mit der Performance»

Stefan Bradl machte sich in Silverstone im FP1 mit der Strecke vertraut und war nach Platz 15 mit dem FP2 durchaus zufrieden. Jetzt will im er Quali in die Top-12.

[Bildergalerie null]

Stefan Bradl steigerte sich beim British Motorcycle Grand Prix am Freitag nach dem FP1 vom 22. auf den 14. Platz, der Rückstand auf Platz 1 verringerte er von 2,169 Sekunden auf 0,855 Sekunden. Und eine Minute vor Schluss lag der Repsol-Honda-Werksfahrer noch an 12. Position, am Schluss rutschte er an die 15. Position zurück.

Bradl setzte im FP2 erstmals in einem GP-Training die neue Verkleidung mit seitlichen Luftschlitzen ein, die nach den Überhitzungsproblemen in Sachsen offenbar in aller Eile entwickelt worden ist und die er Mitte Juli bereits in Jerez getestet hat.

© Gold & Goose Willkommen zum Rennwochenende in Silverstone © Gold & Goose Joan Mir © Gold & Goose Jack Miller © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Miguel Oliveira © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Alex Rins © Gold & Goose Johann Zarco © Gold & Goose Stefan Bradl © Gold & Goose Alex Rins © Gold & Goose Andrea Dovizioso © Gold & Goose Enea Bastianini © Gold & Goose Maverick Vinales © Gold & Goose Pol Espargaró © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Aleix Espargaró © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Brad Binder Zurück Weiter

«Da ich seit 2016 nicht mehr auf dieser Strecke gefahren bin, musste ich mir die Kurvenradien und die Linien zuerst wieder in Erinnerung rufen», stellte der 32-jährige Bayer fest. «Im FP2 bin ich mit dem weichen frischen Reifen dann gut zurechtgekommen. Die Rundenzeit konnte sich sehen lassen. Ich bin happy mit unserer Performance. Wir haben nach dem FP1 ein paar Set-up-Modifikationen durchgeführt, die sich bewährt haben. Das Motorrad ließ sich am Nachmittag besser handhaben.»

«Bisher läuft alles nach Wunsch, würde ich sagen. Denn wir haben im FP1 ein gutes Setting gefunden, ich fühle mich wohl damit», ergänzte der siebenfache GP-Sieger. «Aber morgen müssen wir einen weiteren Schritt nach vorne machen.»

Stefan Bradl verwendete den «standard frame», wie er sich ausdrückte, also jenes Chassis, das er zuletzt auch im Juni eingesetzt hat. «Nur Nakagami ist mit dem neuen Chassis gefahren», meinte er.

Das heisst: Pol Espargaró ist von der Versorgung mit neuen Teilen wegen seiner Rückkehr zu KTM bereits abgeschnitten worden.

«Zum Glück ist es hier nicht so heiß, aber wir haben trotzdem die Gelegenheit verwendet, um die neue Verkleidung mit der zusätzlichen Belüftung zu testen», erzählte Stefan. «Ich habe ja die Hitzeentwicklung beim Sachsenring kritisiert, es war also Zeit, etwas zu ändern. Diese neue Verkleidung wird sicher hilfreich sein bei den Hitzerennen in Thailand und Malaysia. Vielleicht auch in Spielberg oder Misano. Sie wird helfen.»

Bradl hat sich zum FP2 hin um sieben Plätze gesteigert, er lag kurz sogar an zwölfter Stelle. Rechnet er sich Chancen auf den Einzug ins Q2 aus? «Das ist der Plan», stellte der Moto2-Weltmeister von 2011 vergnügt fest. «Ich war im FP2 überrascht, wie groß der Unterschied zwischen dem weichen Reifen und dem Medium ist. Ich war in der Lage, die Vorteile des weichen Reifens gut auszunützen. Man muss ein Set-Up für die Zeitenjagd finden und gleichzeitig ein Set-up für die Renndistanz und die härteren Rennreifen austüfteln. Auf das Renn-Set-up möchte ich mich morgen im FP4 besonders konzentrieren.»

MotoGP, kombinierte Zeiten nach FP2, Silverstone (5. August):

1. Quartararo, Yamaha, 1:58,946 min

2. Mir, Suzuki, + 0,154 sec

3. Viñales, Aprilia, + 0,177

4. Zarco, Ducati, + 0,188

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,207

6. Oliveira, KTM, + 0,217

7. Rins, Suzuki, + 0,300

8. Bastianini, Ducati, + 0,412

9. Miller, Ducati, + 0,418

10. Bezzecchi, Ducati, + 0,432

11. Bagnaia, Ducati, + 0,439

12. Marini, Ducati, + 0,450

13. Martin, Ducati, + 0,711

14. Alex Márquez, Honda, + 0,843

15. Bradl, Honda, + 0,855

16. Pol Espargaró, Honda, + 0,906

17. Di Giannantonio, Ducati, + 1,040

18. Nakagami, Honda, + 1,057

19. Dovizioso, Yamaha, + 1,097

20. Morbidelli, Yamaha, + 1,192

21. Brad Binder, KTM, + 1,198

22. Gardner, KTM, + 1,208

23. Darryn Binder, Yamaha, + 2,582

24. Raúl Fernández, KTM, + 2,632

MotoGP-Ergebnis FP1, Silverstone:

1. Zarco, Ducati, 1:59,893 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,027 sec

3. Rins, Suzuki, + 0,327

4. Quartararo, Yamaha, + 0,545

5. Nakagami, Honda, + 0,555

6. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,737

7. Viñales, Aprilia, + 0,906

8. Mir, Suzuki, + 0,950

9. Martin, Ducati, + 1,055

10. Brad Binder, KTM, + 1,101

11. Pol Espargaró, Honda, + 1,147

12. Miller, Ducati, + 1,162

13. Bezzecchi, Ducati, + 1,219

14. Oliveira, KTM, + 1,227

15. Alex Márquez, Honda, + 1,281

16. Bastianini, Ducati, + 1,326

17. Gardner, KTM, + 1,646

18. Raúl Fernández, KTM, + 1,685

19. Marini, Ducati, + 1,714

20. Dovizioso, Yamaha, + 1,855

21. Morbidelli, Yamaha, + 1,882

22. Bradl, Honda, + 2,169

23. Di Giannantonio, Ducati, + 2,286

24. Darryn Binder, Yamaha, + 2,672