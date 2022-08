Jack Miller zur Mauer in Kurve 7: «Furchteinflößend»

Nach seinem Sturz im zweiten freien MotoGP-Training in Silverstone brachte Ducati-Werksfahrer Jack Miller die nahestehende Mauer in Kurve 7 zur Sprache. «Sie sollten dort wenigstens Airfences aufstellen», fordert er.

«Das Motorrad funktionierte gut, die Pace fühlt sich okay an», fasste Ducati-Lenovo-Pilot Jack Miller den Trainings-Freitag in Silverstone zusammen, den er mit 0,418 sec Rückstand auf den Schnellsten Fabio Quartararo (Yamaha) als Neunter beendete. «Ich kann mich nicht groß beschweren, wir sind in den Top-10. Der Sturz passierte, weil ich zu sehr gepusht habe. Aber es fühlte sich so an, also könnte ich so pushen, also habe ich probiert, was das Bike hergibt.»

19 Minuten vor Ende des zweiten Trainings rutschte Miller am Eingang von Kurve 7 weg, kugelte durchs Kiesbett und wurde erst von der Mauer gestoppt. «Sie ist zu nah, ich werde das in der Safety-Commission vorbringen», sagte der Australier. «Ich rutschte rückwärts in den Kies und verlor komplett die Orientierung. Ich wusste nicht mehr, ob ich am Boden oder in der Luft bin, dann war ich mit dem Gesicht im Kies und es bog mir den Arm nach hinten. Ich flog bis zur Mauer und wurde von dieser zurückgeschleudert – das Motorrad war direkt neben mir. Zarco und anderen erging es gleich. Danach muss man für die Zukunft schauen, das ist furchteinflößend, aber es lässt sich nicht sofort ändern. Vor Jahren ist Jonas Folger dort in die Mauer eingeschlagen. Beim normalen Fahren macht das gar nichts, aber wenn du einen Sturz hast… Ich hatte Glück. Wäre das Motorrad genau in die gleiche Richtung geflogen, wäre die Geschichte anders ausgegangen. Das ist keine Stelle, die ultragefährlich ist, aber dort sollten wenigstens Airfences aufgestellt werden. Wir werden immer schneller, die Reifen immer besser, so ist das im Sport. Deshalb haben wir diese Diskussionen auf vielen Rennstrecken, etwa in Barcelona.»

MotoGP, kombinierte Zeiten nach FP2, Silverstone (5. August):

1. Quartararo, Yamaha, 1:58,946 min

2. Mir, Suzuki, + 0,154 sec

3. Viñales, Aprilia, + 0,177

4. Zarco, Ducati, + 0,188

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,207

6. Oliveira, KTM, + 0,217

7. Rins, Suzuki, + 0,300

8. Bastianini, Ducati, + 0,412

9. Miller, Ducati, + 0,418

10. Bezzecchi, Ducati, + 0,432

11. Bagnaia, Ducati, + 0,439

12. Marini, Ducati, + 0,450

13. Martin, Ducati, + 0,711

14. Alex Márquez, Honda, + 0,843

15. Bradl, Honda, + 0,855

16. Pol Espargaró, Honda, + 0,906

17. Di Giannantonio, Ducati, + 1,040

18. Nakagami, Honda, + 1,057

19. Dovizioso, Yamaha, + 1,097

20. Morbidelli, Yamaha, + 1,192

21. Brad Binder, KTM, + 1,198

22. Gardner, KTM, + 1,208

23. Darryn Binder, Yamaha, + 2,582

24. Raúl Fernández, KTM, + 2,632

MotoGP-Ergebnis FP1, Silverstone:

1. Zarco, Ducati, 1:59,893 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,027 sec

3. Rins, Suzuki, + 0,327

4. Quartararo, Yamaha, + 0,545

5. Nakagami, Honda, + 0,555

6. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,737

7. Viñales, Aprilia, + 0,906

8. Mir, Suzuki, + 0,950

9. Martin, Ducati, + 1,055

10. Brad Binder, KTM, + 1,101

11. Pol Espargaró, Honda, + 1,147

12. Miller, Ducati, + 1,162

13. Bezzecchi, Ducati, + 1,219

14. Oliveira, KTM, + 1,227

15. Alex Márquez, Honda, + 1,281

16. Bastianini, Ducati, + 1,326

17. Gardner, KTM, + 1,646

18. Raúl Fernández, KTM, + 1,685

19. Marini, Ducati, + 1,714

20. Dovizioso, Yamaha, + 1,855

21. Morbidelli, Yamaha, + 1,882

22. Bradl, Honda, + 2,169

23. Di Giannantonio, Ducati, + 2,286

24. Darryn Binder, Yamaha, + 2,672