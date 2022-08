Marc Márquez (Honda): Wichtige Kontrolle Ende August

Ein Kamerateam begleitete Repsol-Honda-Star Marc Márquez heute im Gym. «Ich fühle mich okay. Schritt für Schritt geht es mir besser», versicherte der sechsfache MotoGP-Weltmeister.

Am 2. Juni wurde Marc Márquez in der Mayo Clinic in Rochester (Minnesota) zum insgesamt vierten Mal seit dem folgenschweren Jerez-Crash im Juli 2020 am rechten Oberarm operiert. Die ersten post-operativen Untersuchungen verliefen gut, die ersten Reha-Wochen plangemäß. Mitte Juli durfte der 29-jährige Spanier die Armschlinge ablegen und mit dem Cardio-Training beginnen. Neun Wochen nach dem Eingriff absolvierte er die erste Schwimmeinheit, auch das Training im Gym wird bereits mit leichten Gewichten forciert.

Am heutigen Dienstag stattete dann ein Kamerateam Marc Márquez einen Besuch ab. Auf den sozialen Netzwerken veröffentlichten Repsol Honda sowie das offizielle MotoGP-Account Bilder des sechsfachen MotoGP-Champions beim Training.

Ein erster Einblick in das Video-Interview ist auf motogp.com auch schon verfügbar. Darin erzählt Marc: «Ich fühle mich okay. Schritt für Schritt geht es mir besser. Das Wichtigste ist, dass der Knochen auf eine gute Weise heilt. Das sind die besten Neuigkeiten für mich. Schritt für Schritt geht es mit der Reha los, im Moment aber noch ‚easy‘. Ich laufe, ich schwimme und ich arbeite im Gym, mit elastischen Bändern und sehr leichten Gewichten an speziellen Geräten. Es stimmt aber, dass ich im Cardio-Bereich schon hart arbeite, um mich zu verbessern und bereit zu sein.»

«Einer der Schlüssel ist im Moment mein Bruder», verwies Marc auf seinen jüngeren Bruder und LCR-Honda-Piloten Alex Márquez. «Wir wohnen zusammen, er trainiert und da ich jetzt Schritt für Schritt zurückkomme, fange ich an, das Cardio-Training mit ihm zu machen. Würde ich jetzt alleine leben, wäre es schwieriger. Denn wenn du lange auf dem Sofa sitzt, wirst du faul», räumte der 59-fache MotoGP-Sieger mit einem Grinsen ein.

«Es stimmt, dass ich Ende August einen weiteren Check habe. Wenn alles in Ordnung ist, können wir von dem Moment an die Reha deutlich steigern, mit mehr Gewichten arbeiten und anfangen, die Muskeln aufzubauen. Im Moment müssen wir aber Schritt für Schritt angehen», betonte Marc Márquez.

Auch Alberto Puig hatte am Rande des Silverstone bereits auf diese anstehende Untersuchung verwiesen. «Von da an sehen wir weiter», so der Repsol-Honda-Teammanager. Es sei «super wichtig», dass der achtfache Weltmeister die RC213V im Hinblick auf 2023 testen könne, räumte Puig zudem ein. Daher hofft Honda auf ein Comeback ihres Superstars im September oder spätestens im Oktober.

MotoGP-Fahrer-WM nach 12 von 20 Grand Prix:

1. Quartararo 180 Punkte. 2. Aleix Espargaró 158. 3. Bagnaia 131. 4. Bastianini 118. 5. Zarco 114. 6. Miller 107. 7. Brad Binder 98. 8. Rins 84. 9. Viñales 82. 10. Oliveira 81. 11. Martin 81. 12. Mir 77. 13. Bezzecchi 61. 14. Marc Márquez 60. 15. Marini 56. 16. Nakagami 45. 17. Pol Espargaró 42. 18. Alex Márquez 27. 19. Morbidelli 26. 20. Di Giannantonio 18. 21. Darryn Binder 10. 22. Dovizioso 10. 23. Gardner 9. 24. Raúl Fernández 5.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 271 Punkte. 2. Yamaha 180. 3. Aprilia 175. 4. KTM 131. 5. Suzuki 110. 6. Honda 88.



Team-WM:

1. Aprilia Racing 240 Punkte. 2. Ducati Lenovo Team 238. 3. Monster Energy Yamaha 206. 4. Prima Pramac Racing 195. 5. Red Bull KTM Factory 179. 6. Suzuki Ecstar 161. 7. Gresini Racing 136. 8. Mooney VR46 Racing 117. 9. Repsol Honda 102. 10. LCR Honda 72. 11. WithU Yamaha RNF 20. 12. Tech3 KTM Factory 14.