So versucht Aleix Espargaró (Aprilia) fit zu werden

Aprilia-MotoGP-Held Aleix Espargaró hat beim Heilungsprozess seiner Ferse einen brisanten Wettlauf gegen die Zeit vor sich. Bereits in der kommenden Woche geht die WM in Österreich weiter.

Am Freitag in einer Woche startet auf dem Red Bull-Ring in Spielberg das nächste MotoGP-Wochenende mit dem ersten freien Training. Bis zu diesem Zeitpunkt hat Aleix Espargaró Zeit, um sich so gut wie möglich von seinem Fersenbruch am rechten Fuß zu erholen. Diese Verletzung resultierte aus seinem Abflug bei etwa 200 km/h im FP4 beim Silverstone-GP letzten Samstag. Dabei hatte sich Aleix beide Fersen angeschlagen, links sind es jedoch nur Prellungen.

Der 33-jährige Katalane zeigte in Großbritannien danach noch eine echte Willens-Leistung und fuhr das Rennen auf Platz 9 unmittelbar hinter WM-Favorit und Kumpel Fabio Quartararo (Yamaha) zu Ende. In der WM-Tabelle büßte Aleix somit nur einen weiteren Zähler auf Leader Quartararo ein.

Espargaró bekam nach seinem Besuch in der Dexeus-Klinik in Barcelona sieben Tage absolute Ruhe verordnet, operativ ist kein Eingriff möglich. Mit seiner Crew zieht er nun jedenfalls alle Register. Selbst zu Hause in seiner Wahlheimat Andorra blendet der Routinier seine Verletzung nicht ganz aus. Im Gegenteil, der Aprilia-Star therapiert die Bruchstellen mit Magnet-Strömen, um die Heilung zu beschleunigen.

Der Grundgedanke lautet nun: Optimismus. Dazu zeigt der beinharte Kämpfer auch Humor: «Ich mache Magnet-Therapie, erhole mich. Dazu höre ich mir Podcasts an und nutze die Zeit zum Lesen. Für den Moment ist es gar nicht so schlecht», bekräftigt Espargaró.

MotoGP-Ergebnis, Silverstone (7. August):

1. Pecco Bagnaia (I), Ducati, 20 Rdn in 40:10,260 min

2. Maverick Viñales (E), Aprilia, +0,426 sec

3. Jack Miller, (AUS), Ducati, +0,614

4. Enea Bastianini (I), Ducati, +1,651

5. Jorge Martin (E), Ducati, +1,750

6. Miguel Oliveira (P), KTM, +2,727

7. Alex Rins (E), Suzuki, +3,021

8. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +3,819

9. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +3,958

10. Marco Bezzecchi (I), Ducati, 6,646

11. Brad Binder (ZA), KTM, +7,730

12. Luca Marini (I), Ducati, +13,439

13. Takaaki Nakagami (J), Honda, +13,706

14. Pol Espargaró (E), Honda, +13,906

15. Franco Morbidelli (I), Yamaha , +16,359

16. Andrea Dovizioso (I), Yamaha, +20,805

17. Alex Márquez (E), Honda, +21,099

18. Remy Gardner (AUS), KTM, +24,579

19. Stefan Bradl (D), Honda, +28,773

20. Darryn Binder (ZA), Yamaha, +33,653

21. Raúl Fernández (E), KTM, +35,601

22. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +36,460

– Joan Mir (E), Suzuki

– Johann Zarco (F), Ducati

MotoGP-Fahrer-WM nach 12 von 20 Grand Prix:

1. Quartararo 180 Punkte. 2. Aleix Espargaró 158. 3. Bagnaia 131. 4. Bastianini 118. 5. Zarco 114. 6. Miller 107. 7. Brad Binder 98. 8. Rins 84. 9. Viñales 82. 10. Oliveira 81. 11. Martin 81. 12. Mir 77. 13. Bezzecchi 61. 14. Marc Márquez 60. 15. Marini 56. 16. Nakagami 45. 17. Pol Espargaró 42. 18. Alex Márquez 27. 19. Morbidelli 26. 20. Di Giannantonio 18. 21. Darryn Binder 10. 22. Dovizioso 10. 23. Gardner 9. 24. Raúl Fernández 5.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 271 Punkte. 2. Yamaha 180. 3. Aprilia 175. 4. KTM 131. 5. Suzuki 110. 6. Honda 88.



Team-WM:

1. Aprilia Racing 240 Punkte. 2. Ducati Lenovo Team 238. 3. Monster Energy Yamaha 206. 4. Prima Pramac Racing 195. 5. Red Bull KTM Factory 179. 6. Suzuki Ecstar 161. 7. Gresini Racing 136. 8. Mooney VR46 Racing 117. 9. Repsol Honda 102. 10. LCR Honda 72. 11. WithU Yamaha RNF 20. 12. Tech3 KTM Factory 14.