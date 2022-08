Vergleich zum Vorjahr: Joan Mir der grosse Verlierer

Joan Mir sammelte 2021 in 12 Rennen 64 Punkte mehr als in diesem Jahr

Wir werfen einen Blick auf die WM-Zwischenbilanz nach dem zwölften Saisonlauf in Silverstone und vergleichen die Situation mit jener des vergangenen Jahres. Joan Mir ist dabei der grösste Verlierer.

Zwölf Grands Prix haben die MotoGP-Piloten schon absolviert, acht Kräftemessen stehen noch auf dem diesjährigen WM-Programm. Zeit, einen Vergleich mit dem Vorjahr zu ziehen und der Frage nachzugehen, wer in diesem Jahr in zwölf Rennen besser oder schlechter als noch 2021 abgeschnitten hat.

Dabei werden nur jene Piloten berücksichtigt, die im vergangenen Jahr bereits in der MotoGP unterwegs waren. Auch bei Marc Márquez erübrigt sich wegen der vielen verletzungsbedingten Ausfällen der Vergleich.

Auffällig ist: Von den 17 Piloten auf unserer Liste konnten nur sieben mehr Punkte als noch in der vergangenen Saison holen. Weltmeister und WM-Leader Fabio Quartararo gehört nicht dazu, denn er konnte 2021 in zwölf Rennen 26 Punkte mehr holen als in diesem Jahr.

Der grosse Verlierer ist aber Suzuki-Werksfahrer Joan Mir. Der Weltmeister von 2020 hatte im Vorjahr noch in zwölf Kräftemessen 141 Punkte gesammelt. In diesem Jahr sind es nur deren 77.

Der grosse Gewinner ist der aktuelle WM-Vierte Enea Bastianini mit einem Plus von 83 Punkten in diesem Jahr. Auch der WM-Zweite Aleix Espargaró konnte stark zulegen. Der Aprilia-Pilot hat in dieser Saison 75 WM-Zähler mehr geholt als noch in den ersten zwölf WM-Läufen des Vorjahres.

WM-Punkte-Vergleich zwischen 2022 und 2021 nach 12 GP

Quartararo: 180 / 206 (-26)

A. Espargaró: 158 / 83 (+75)

Bagnaia: 131 / 136 (-5)

Bastianini: 118 / 35 (+83).

Zarco: 137 / 132 (+5)

Miller: 118 / 105 (+13)

Binder: 98 / 108 (-10)

Rins: 84 / 64 (+20)

Viñales: 82 / 95 (-13)

Oliveira: 81 / 85 (-4)

Martin: 81 / 64 (+17)

Mir: 77 / 141 (-64)

Marini: 56 / 28 (+28)

Nakagami: 45 / 58 (-13)

P. Espargaró: 42 / 52 (-10)

A.Marquez: 27 / 49 (-22)

Morbidelli: 26 / 40 (-14)