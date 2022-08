KTM: Sondersendung am Montag auf ServusTV 12.08.2022 - 15:01 Von Leon Schüler

© ServusTV Pit Beirer, Brad Binder, Heinz Kinigadner, Matthias Walkner und weitere Gäste werden erwartet

«Sport und Talk» wird am kommenden Montag mit einer Sondersendung aus der KTM Motohall in Mattighofen erscheinen. Vor dem Österreich-GP ist die gesamte KTM-Prominenz in der Talkshow am Start.