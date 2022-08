Maverick Viñales: «Aleix Espargaró kann Titel holen» 15.08.2022 - 12:55 Von Manuel Pecino

© Gold & Goose Maverick Viñales

Maverick Viñales erinnert sich an seine Entbehrungen auf dem Weg in die MotoGP und an seinen ersten Testtag mit Aprilia. Der Spanier spricht auch über die Titelchancen seines Teamkollegen Aleix Espargaró.