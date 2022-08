Österreich-GP: ServusTV bietet das volle TV-Erlebnis

Am kommenden Wochenende steht auf dem Red Bull Ring bei Spielberg der Motorrad Grand Prix von Österreich auf dem Plan. Wer nicht vor Ort dabei sein kann, bekommt im Fernsehen das volle Programm geboten.

ServusTV berichtet vom österreichischen Grand Prix umfangreicher als gewohnt: Bereits ab Freitag steigt der Sender voll in das GP-Wochenende auf dem Red Bull Ring ein. Alle Sessions werden in Österreich und Deutschland in voller Länge im TV übertragen. Auch am Samstag startet die Übertragung bereits am Morgen mit dem FP3 aller drei GP-Klassen. Es folgen alle Qualifyings sowie das FP4 der MotoGP-Klasse live im FreeTV. Am Nachmittag wird sogar das erste Rennen der MotoE-Klasse in die heimischen Wohnzimmer übertragen.

Am Sonntag beginnt ServusTV mit der Übertragung vom MotoGP-Warm-up in Spielberg. Anschließend werden alle Rennen gezeigt, inklusive des zweiten Laufs der MotoE.

MotoGP-Fans aus der Schweiz haben beim Österreich-GP keine Wahl: Das SRF zeigt den TV-Zuschauern weder vom Qualifying noch vom Rennen etwas vom Red Bull Ring.

Wie gewohnt halten wir die Fans auf SPEEDWEEK.com mit dem Live-Ticker zum Qualifying und Rennen der MotoGP-Klasse am Wochenende auf dem Laufenden.

Das volle Streaming-Angebot

Auf ServusTV On gibt es nicht nur den Stream des ServusTV-Programms in Deutsch, für Nutzer in Österreich ist die gesamte Action aller drei WM-Klassen von Freitag an (alle Trainings, Qualifyings und Rennen) im Livestream mit englischem Original-Kommentar zu sehen. Unmittelbar nach jeder Übertragung stehen zudem das vierte Freie Training der MotoGP, alle Qualifyings und Rennen als Video zum Nachsehen bereit (ebenfalls nur in Österreich).

Erlauben die TV-Rechte die Übertragung neben Österreich auch in Deutschland, ist der ServusTV-Stream mit deutschem Kommentar wie gewohnt auch für Nutzer mit einer IP-Adresse aus Deutschland erreichbar – also beim Österreich-GP bei fast allen Sessions (Moto3- und Moto2-Warm-up ausgenommen).

Als kostenpflichtige Alternative ist der Livestream der Dorna auf motogp.com verfügbar. Die restliche Saison 2022 kostet 70 Euro. Dafür sind auf der offiziellen Website alle Sessions mit englischem Kommentar live und on Demand verfügbar. Hinzukommen zahlreiche Videos mit Interviews und Einblicken hinter die Kulissen der MotoGP-WM. Im Archiv finden sich zudem alle GP-Rennen seit 1992.

Der Streamingdienst DAZN sicherte sich auch 2022 die deutschsprachigen Online-Rechte für die Motorrad-WM und überträgt in Deutschland, Österreich und der Schweiz alle Trainings (mit Ausnahme der Warm-ups), Qualifyings und Rennen der verschiedenen Klassen live. Ein Jahresabo kostet 274,99 Euro (oder monatliche Raten von 24,99 Euro), ein Monatsabo ist für 29,99 Euro erhältlich und monatlich kündbar.

TV-Programm für den Österreich-GP 2022: