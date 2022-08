Miguel Oliveira (KTM): TV-Dreh mit Christiano Ronaldo

Miguel Oliveira ist in Portugal ein Nationalheld

Red Bull-KTM-Ass Miguel Oliveira hat einen Werbe-Dreh mit Fußball-Ikone Cristiano Ronaldo hinter sich und spricht über das Motorrad-Können des Ausnahme-Fußballers.

Miguel Oliveira (27) ist in der MotoGP-WM längst eine absolute Größe. Der Portugiese ist auch in seiner sehr Heimat gefragt. Gemeinsam mit Fußball-Ausnahmekönner Cristiano Ronaldo (37) war er auch als Darsteller in einem Werbespot im Einsatz. Auftraggeber war eine große portugiesische Bank, für die Oliveira seit Jahren wirbt.

Schauplatz der Dreharbeiten war ein Hafen-Dock, wo die beiden Publikumslieblinge für das Video auf Motorrädern umherheizen. «Wir sind beide Jungs, die jeweils hauptsächlich am eigenen Sport interessiert sind. Ich weiß sicher mehr über MotoGP als über Fußball. Bei Cristiano ist es genauso», beschreibt der Wahl-Wiener Oliveira die Zugänge der beiden Stars.

Fakt ist: Miguel Oliveira ist spätestens seit seinem MotoGP-Heimsieg in Portimão 2020 in Portugal ein absoluter Megastar, er ist Testimonial für mehrere Konzerne wie zum Beispiel die Automarke Hyundai. Der Mann aus einem Vorort von Lissabon hat das Motorradsport-Interesse in seiner Heimat – ein Land wo Fußball absolut regiert – längst auf ein neues Level gehoben.

Zur Arbeit mit Ronaldo vor der Kamera sagt Oliveira: «Es war doch auch knifflig, denn Wheelies kann Cristiano nicht. Mit dem Ball kann er viel, aber mit dem Bike nicht so sehr. Da mussten wir versuchen, das Beste rauszuholen. Es gab für ihn ein Stunt-Double und es hat am Ende sehr viel Spaß gemacht.»