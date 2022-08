Jack Miller: «Zuversichtlich und fest entschlossen»

Jack Miller: 2022 viermal in den Top-3

Bei Jack Miller stehen die Zeichen auf Angriff. Der Ducati-Werksfahrer sieht seine Chancen am kommenden Wochenende, wenn die MotoGP-WM am Red Bull Ring in Österreich gastiert.

2020 fuhr Jack Miller auf dem Red Bull Ring zweimal auf das MotoGP-Podium. Weil er im letzten Jahr einen Sturz einbaute und im zweiten GP am gleichen Ort vom Regen überrascht wurde, blieb ihm ein Top-3-Ergebnis in Österreich verwehrt.

Miller, der im kommenden Jahr zu Red Bull-KTM wechseln wird, um an der Seite von Brad Binder zu fahren, möchte am kommenden Wochenende in Spielberg noch einmal die Power der Ducati ausspielen und um den Sieg kämpfen.

Nach dem starken dritten Platz in Silverstone strebt der 27-Jährige auch an diesem Wochenende ein fehlerfreies Rennen an. Für den WM-Sechsten wird es nach dem GP von Österreich nur noch sieben Chancen geben, um zu seinen bisher 18 Ducati-Podien weitere hinzuzufügen.

Miller sagte vor dem Event: «Ich freue mich darauf, endlich wieder in Österreich zu fahren an diesem Wochenende. Der Red Bull Ring ist eine Strecke, die ich mag und wo ich in der Vergangenheit bereits auf dem Podium gelandet bin.»

«Im letzten Jahr hatten wir Pech mit einem Sturz im ersten Rennen. Regen hat uns das zweite Rennen ebenfalls durcheinandergewirbelt», so der Australier. «Mein Ziel ist es, in diesem Jahr einiges wiedergutmachen zu können, denn wir haben einen sehr positiven Lauf und mein Gefühl auf der Desmosedici GP ist wirklich gut. Ich bin zuversichtlich und fest entschlossen, in diesem Rennen stark zu sein.»

MotoGP-Fahrer-WM nach 12 von 20 Grand Prix:

1. Quartararo 180 Punkte. 2. Aleix Espargaró 158. 3. Bagnaia 131. 4. Bastianini 118. 5. Zarco 114. 6. Miller 107. 7. Brad Binder 98. 8. Rins 84. 9. Viñales 82. 10. Oliveira 81. 11. Martin 81. 12. Mir 77. 13. Bezzecchi 61. 14. Marc Márquez 60. 15. Marini 56. 16. Nakagami 45. 17. Pol Espargaró 42. 18. Alex Márquez 27. 19. Morbidelli 26. 20. Di Giannantonio 18. 21. Darryn Binder 10. 22. Dovizioso 10. 23. Gardner 9. 24. Raúl Fernández 5.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 271 Punkte. 2. Yamaha 180. 3. Aprilia 175. 4. KTM 131. 5. Suzuki 110. 6. Honda 88.

Team-WM:

1. Aprilia Racing 240 Punkte. 2. Ducati Lenovo Team 238. 3. Monster Energy Yamaha 206. 4. Prima Pramac Racing 195. 5. Red Bull KTM Factory 179. 6. Suzuki Ecstar 161. 7. Gresini Racing 136. 8. Mooney VR46 Racing 117. 9. Repsol Honda 102. 10. LCR Honda 72. 11. WithU Yamaha RNF 20. 12. Tech3 KTM Factory 14.