Spielberg FP1: Miller (Ducati) dominiert, Bradl 18.

Marc Márquez (rechts) am Streckenrand

Auf abtrocknender Strecke spielte Ducati-Werksfahrer Jack Miller am Freitagvormittag auf dem Red Bull Ring seine Klasse aus. Sein Markenkollege Johann Zarco und Suzuki-Ass Joan Mir landeten auf den Plätzen 2 und 3.

Pünktlich zum Start des FP1 der MotoGP-Klasse lichtete sich die Wolkendecke über dem Red Bull Ring etwas. Bei 18 Luft- und 20 Grad Asphalttemperatur kamen zu Beginn der Session auf dem nun 4,348 km langen MotoGP-Layout aber noch Regenreifen zum Einsatz.

Die Fahrer mussten sich zunächst mit der neuen Münzer-Schikane vertraut machen. Die zwei neuen 90-Grad-Kurven werden übrigens als 2a und 2b bezeichnet. Fabio Quartararo und Aleix Espargaró waren in der Anfangsphase beide einmal zu schnell und gingen durchs Kiesbett.

Nach der ersten Viertelstunde führte Ducati-Pilot Jack Miller das Klassement in 1:38,710 min an. Zwei Minuten später fuhr Red Bull-KTM-Werksfahrer Miguel Oliveira bereits 1:38,025 min. Die Zeiten waren zu diesem frühen Zeitpunkt angesichts der rasch abtrocknenden Fahrbahn jedoch noch nicht aussagekräftig.

Als noch 20 Minuten auf der Uhr standen, sorgten Joan Mir und Alex Rins für eine Suzuki-Doppelführung. Mir setzte in 1:37,153 min die neue Richtzeit. In der Repsol-Honda-Box unterhielt sich Marc Márquez unterdessen mit seinem Ersatzmann Stefan Bradl, der zu diesem Zeitpunkt mit einer 1:39,716 min auf Rang 15 der FP1-Zeitenliste lag.

16 Minuten vor Schluss wagte sich VR46-Rookie Marco Bezzecchi als Erster auf Slick-Reifen auf die Strecke. Zunächst zeigte Pramac-Ducati-Pilot Johann Zarco aber noch auf Regenreifen die erste 1:36er-Zeit.

In den finalen zehn Minuten begann dann aber ausschließlich auf Slicks eine neue Zeitrechnung. Bezzecchi und Oliveira wechselten sich zunächst an der Spitze ab und Bradl schien kurzzeitig sogar auf P2 auf. Remy Gardner stieg in Kurve 5 von seiner Tech3-KTM.

Als noch fünf Minuten auf der Uhr standen, übernahm Miller das Kommando. Er schraubte die Richtzeit Runde für Runde nach unten und lag zeitweise mehr als einer Sekunde vor dem Rest des Feldes. In seiner letzten fliegenden Runde fuhr der Australier in 1:30,756 min FP1-Bestzeit.

Zarco belegte 0,618 sec dahinter Platz 2, Mir mit 0,820 sec Rückstand Platz 3. WM-Leader Quartararo begann als Fünfter, Brad Binder startete mit Rang 7 in das KTM-Heimrennen. Bradl beendete die erste Session als 18. (+ 1,992 sec). Die schnellste Runde von Aprilia-Star Aleix Espargaró wurde wegen Überschreiten der «track limits» gestrichen, weshalb er nur auf Platz 17 zu finden ist.

MotoGP-Ergebnis FP1, Spielberg (19. August):

1. Miller, Ducati, 1:30,756 min

2. Zarco, Ducati, + 0,618 sec

3. Mir, Suzuki, + 0,820

4. Martin, Ducati, + 0,860

5. Quartararo, Yamaha, + 1,017

6. Rins, Suzuki, + 1,119

7. Brad Binder, KTM, + 1,157

8. Nakagami, Honda, + 1,185

9. Bastianini, Ducati, + 1,220

10. Dovizioso, Yamaha, + 1,251

11. Viñales, Aprilia, + 1,318

12. Bezzecchi, Ducati, + 1,565

13. Oliveira, KTM, + 1,666

14. Alex Márquez, Honda, + 1,681

15. Morbidelli, Yamaha, + 1,732

16. Bagnaia, Ducati, + 1,757

17. Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,801

18. Bradl, Honda, + 1,992

19. Di Giannantonio, Ducati, + 2,019

20. Pol Espoargaró, Honda, + 2,149

21. Savadori, Aprilia, + 2,207

22. Marini, Ducati, + 2,242

23. Fernández, KTM, + 3,040

24. Darryn Binder, Yamaha, + 4,316

25. Gardner, KTM, + 4,336

Moto3-Ergebnis FP1, Spielberg (19. August):

1. Migno, Honda, 1:50,378 min

2. Holgado, KTM, + 0,269 sec

3. Suzuki, Honda, + 0,706

4. Öncü, KTM, + 0,724

5. Garcia, GASGAS, + 0,738

6. Ortolá, KTM, + 0,910

7. Foggia, Honda, + 0,915

8. David Muñoz, KTM, + 0,944

9. Moreira, KTM, + 0,972

10. Guevara, GASGAS, + 1,065