Jack Miller (Ducati/2.): «Schikane ein Zusatznutzen»

Jack Miller holte in Spielberg am Freitag für Lenovo-Ducati in Spielberg die Kastanien aus dem Feuer. Und der Tageszweite äußerte sich begeistert über die neue Schikane in Turn 2.

Jack Miller verlor am Freitag im zweiten freien Training zum Motorrad-GP von Österreich nur 0,024 Sekunden auf die Bestzeit von Prima-Pramac-Ducati-Werksfahrer Johann Zarco. Unfassbar: Sieben Ducati landeten am Freitag unter den Top-8. «Ja, die Bikes funktionieren hier gut, das Fahren hier macht mir deshalb viel Freude», stellte der Australier fest. «Die Schikane ist ein neuer Zusatznutzen für diese Piste. Man biegt nach der Bremszone komplett blind ein. Deshalb sind im FP1 viele Fahrer ins Kiesbett rausgefahren oder rausgetragen worden, denn der Scheitelpunkt kommt sehr rasch auf dich zu.»

Miller weiter: Aber inzwischen haben wir ein gutes Gefühl für diese Schikane bekommen. Sie macht jetzt viel Spaß. Es gibt beim Reinfahren unterschiedliche Oberflächen dort, sie wölben sich unterschiedlich. Deshalb bewegt sich das Motorrad dort ziemlich stark. Ich muss das Motorrad mit der Hinterbremse zum Sliden bringe, bevor ich die starken Richtungswechsel durchführe. Es ist wirklich unterhaltsam dort, dazu kommt – beim Rausfahren sind ein paar Bodenwellen im Weg. Außerdem hast du jetzt im folgenden Turn 3 bessere Chancen beim Überholen. Dieser ganze Abschnitt ist jetzt. Deutlich sicherer. Die neue Schikane ist auf jeden Fall eine positive Sache.»

Beim Sturz von Miguel Oliveira erlebte Miller eine kurze Schrecksekunde. «Ich konnte nicht gut abschätzen, wo sein Motorrad hinrutschen würde», sagte JackAss. «Zuerst habe ich in die Bremse gegriffen. Dann habe ich gemerkt. Dass es besser ist, wenn ich an ihm vorbei beschleunige. So konnte ich sein Motorrad überholen und einer Kollision aus dem Weg gehen. Für einen Moment sah es so aus, als würde sein Bike quer vor mit in meine Fahrlinie rutschen.»

Bekommen die leistungsstarken Ducati Desmosedici wegen der vielen Beschleunigungsphasen in Spielberg am Sonntag in den 28 Rennrunden ein Problem mit dem Spritverbrauch? Miller: «Wir haben mit dem Treibstoff hier keine massiven Probleme. Nicht so viele wie in der Vergangenheit. Am Ende schränken uns die Reifen mehr ein... Wir haben für den Sprit notfalls das Eco-Mapping, wenn er knapp wird. Natürlich möchten wir immer mehr Power. Aber die Ducati-Ingenieure sagen uns dann: 'Wir sind am Limit, wir können dir nicht mehr Power geben.'»

MotoGP, kombinierte Zeiten nach FP2, Spielberg:

1. Zarco, Ducati, 1:29,837 min

2. Miller, Ducati, + 0,024 sec

3. Martin, Ducati, + 0,029

4. Quartararo, Yamaha, + 0,040

5. Bagnaia, Ducati, + 0,160

6. Marini, Ducati, + 0,193

7. Bezzecchi, Ducati, + 0,229

8. Bastianini, Ducati, + 0,229

9. Viñales, Aprilia, + 0,276

10. Brad Binder, KTM, + 0,291

11. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,310

12. Nakagami, Honda, + 0,474

13. Rins, Suzuki, + 0,484

14. Pol Espargaró, Honda, + 0,527

15. Mir, Suzuki, + 0,618

16. Alex Márquez, Honda, + 0,672

17. Morbidelli, Yamaha, + 0,780

18. Dovizioso, Yamaha, + 0,802

19. Di Giannantonio, Ducati, + 0,863

20. Savadori, Aprilia, + 1,037

21. Bradl, Honda, + 1,345

22. Oliveira, KTM, + 1,478

23. Gardner, KTM, + 1,487

24. Darryn Binder, Yamaha, + 1,738

25. Raúl Fernández, KTM, + 2,141

MotoGP-Ergebnis FP1, Spielberg:

1. Miller, Ducati, 1:30,756 min

2. Zarco, Ducati, + 0,618 sec

3. Mir, Suzuki, + 0,820

4. Martin, Ducati, + 0,860

5. Quartararo, Yamaha, + 1,017

6. Rins, Suzuki, + 1,119

7. Brad Binder, KTM, + 1,157

8. Nakagami, Honda, + 1,185

9. Bastianini, Ducati, + 1,220

10. Dovizioso, Yamaha, + 1,251

11. Viñales, Aprilia, + 1,318

12. Bezzecchi, Ducati, + 1,565

13. Oliveira, KTM, + 1,666

14. Alex Márquez, Honda, + 1,681

15. Morbidelli, Yamaha, + 1,732

16. Bagnaia, Ducati, + 1,757

17. Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,801

18. Bradl, Honda, + 1,992

19. Di Giannantonio, Ducati, + 2,019

20. Pol Espoargaró, Honda, + 2,149

21. Savadori, Aprilia, + 2,207

22. Marini, Ducati, + 2,242

23. Fernández, KTM, + 3,040

24. Darryn Binder, Yamaha, + 4,316

25. Gardner, KTM, + 4,336