Miguel Oliveira (17.): «Hatten keine Trümpfe mehr»

Red Bull-KTM-Werkspilot Miguiel Oliveira fand in Spielberg im FP3 und im Qualifying nicht den nötigen Speed, deshalb muss er vom 17. Startplatz losbrausen. Aber er hat die Top-Ten im Visier.

Miguel Oliveira hat im 28-Runden-Rennen von Spielberg eine mühselige Aufgabe vor sich, denn der Portugiese schaffte am Samstag den Sprung ins Qualifying 2 nicht und blieb im Q1 auf dem 17. Startplatz (neben Stefan Bradl) sitzen. Er verlor im Q1 allerdings 0,382 Sekunden auf die Bestzeit von Aleix Espargaró, mit dessen Werks-Aprilia er 2023 die MotoGP-WM bestreiten soll.

«Es war hart, denn ich habe in meiner besten FP3-Runde ein paar Zehntel verloren, dadurch hat es mit dem direkten Einzug ins Q2 nicht geklappt», schilderte der Red Bull-KTM-Werkspilot. «Und das Q1 war hart. Wir wussten, wir hatten keine Reserven mehr, es würde schwierig sein, ins Q2 zu kommen. Denn die Zeiten im Q1 sind immer. Ein bisschen schneller als im FP3. Wir hatten keine Trümpfe mehr in der Hand, die wir ausspielen hätten können. Im FP4 lief es etwas besser, aber wir konnten die Pace vom Anfang nicht bis zum Ende durchhalten. Jetzt stehe ich auf dem 17. Startplatz. Das lässt sich nicht mehr ändern. Jetzt können wir für den Sonntag noch ein Feintuning machen. Es gab einiges zu analysieren am Samstagabend. Dann müssen wir hoffen, dass wir im Rennen einige Positionen wettmachen können. Aber das ist hier eine besondere Herausforderung, weil wir im zweiten Sektor viel Zeit verlieren. Deshalb ist es schwer, näher zur Spitze aufzurücken. Aber es gibt ein paar gute Überholmöglichkeiten. Außerdem hoffe ich, gleich beim Start einen kleinen Sprung nach vorne machen zu können. ich muss dann in der ersten Runde ein paar richtige Entscheidungen treffen, dann können wir uns flott nach vorne bewegen.»

Oliveira hat 2022 in Mandalika/Indonesien seinen vierten MotoGP-Sieg gefeiert, 2020 hat er hier in Spielberg sein erstes Rennen in der Königsklasse gewonnen. Vor zwei Wochen hat er in Silverstone mit dem sechsten Platz geglänzt, er kam nur 2,7 sec hinter Sieger Pecco Bagnaia ins Ziel. «Das war meine beste Performance in einem trockenen Rennen in diesem Jahr», ist er überzeugt.

Was sagt Miguel Oliveira zu den Plänen mit den «Sprint Races» 2023? «Wir werden sehen. Es ist eine zusätzliche Beigabe für die Fans, es wird sicher spannend», meint der Portugiese, der in der WM an zehnter Stelle liegt. «Es wird für die Teams eine neue Herausforderung, die Abstimmungen für das Quali für die beiden Rennen richtig zu wählen und die Reifen-Allocation zu managen. Ich hoffe, das geht alles gut und wir werden Spaß an dem neuen Samstag-Programm haben.»

MotoGP-Ergebnis Q2, Spielberg:

1.Bastianini, Ducati, 1:28,772 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,024 sec

3. Miller, Ducati, + 0,109

4. Martin, Ducati, + 0,186

5. Quartararo, Yamaha, + 0,231

6. Zarco, Ducati, + 0,274

7. Viñales, Aprilia, + 0,363

8. Mir, Suzuki, + 0,483

9. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,483

10. Di Giannantonio, Ducati, + 0,564

11. Rins, Suzuki + 0,652

12. Brad Binder, KTM, + 0,764



Die weitere Startaufstellung:

13. Marini, Ducati, 1:29,386 min

14. Nakagami, Honda, 1:29,390

15. Pol Espargaró, Honda, 1:29,475

16. Morbidelli, Yamaha, 1:29,540

17. Oliveira, KTM, 1:29,613

18. Bradl, Honda, 1:29,809

19. Dovizioso, Yamaha, 1:30,085

20. Bezzecchi, Ducati, 1:30,122

21. Darryn Binder, Yamaha, 1:30,328

22. Gardner, KTM, 1:30,397

23. Raúl Fernández, KTM, 1:30,475

24. Savadori, Aprilia, 1:30,487

25. Alex Márquez, Honda, 1:33,653