Gigi Dall'Igna nach Sieg: «Bikes und Fahrer stark»

Ducati dominierte beim GP von Österreich von A bis Z und sicherte sich mit Pecco Bagnaia den achten Saisonsieg. «Ich bin glücklich», seufzte Gigi Dall'Igna.

Ducati Corse räumte in Spielberg den achten Saisonsieg ab, fünf hat Bagnaia errungen, drei gehen auf das Konto von Bastianini. Dazu kamen in der Steiermark die neunte Pole-Position beim 13. Grand Prix und der 16. und 17. Podestplatz durch Pecco Bagnaia und Jack Miller. In der Fahrer-WM hat Bagnaia den Rückstand auf 44 Punkte reduziert. In der Marken-WM liegt Ducati schon 96 Punkte vor Yamaha. Es winkt also der dritte Konstrukteurs-WM-Titel in Serie.

«Ja, ich kann von meinen Technikern nicht mehr verlangen», meinte Ducati-Corse-General Manager Gigi Dall’Igna im Parce Fermé im Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Unser Motorrad ist jetzt sicher auf fast allen Rennstrecken konkurrenzfähig. Die Resultate stimmen – ich bin wirklich happy. Nicht nur wegen des technischen Aspekts bei unseren Motorrädern, sondern auch weil die Fahrer eine großartige Performance abliefern. Alle von ihnen.»

Aber mit Enea Bastianini und Jorge Martin schieden beide Kandidaten für die Jack-Miller-Nachfolge im Lenovo-Werksteam in aussichtsreicher Position durch Ausritt und Sturz aus. Damit wurde die Entscheidung, wer von den beiden Talenten 2023 bei Lenovo und wer bei Pramac fahren wird, nicht einfacher.

«Mach’ dir keine Sorgen, wir werden das entscheiden, noch vor dem Misano-GP», kündigte Gigi Dall’Igna gelassen an.

Ducati heimste beim neunten MotoGP-Rennen seit 2016 übrigens den siebten Sieg auf dem Red Bull-Ring ein.

Alle Spielberg-Sieger seit 2016

2016: Andrea Iannone (Ducati)

2017: Andrea Dovizioso (Ducati)

2018: Jorge Lorenzo (Ducati)

2019: Andrea Dovizioso (Ducati)

2020: Andrea Dovizioso (Ducati)

2020: Miguel Oliveira (KTM)

2021: Jorge Martin (Ducati)

2021: Brad Binder (KTM)

2022: Pecco Bagnaia (Ducati)

Die besten Yamaha-Ergebnisse in Spielberg

2016: Jorge Lorenzo – Platz 3

2017: Johann Zarco – Platz 5

2018: Valentino Rossi – Platz 6

2019: Fabio Quartararo – Platz 3

2020: Maverick Viñales – Platz 6

2020: Fabio Quartararo – Platz 10

2021: Fabio Quartararo – Platz 3

2021: Fabio Quartararo – Platz 7

2022: Fabio Quartararo – Platz 2