Joan Mir (Suzuki): Sturz und Sprunggelenks-Verletzung

Für Joan Mir endete ein Sturz in der ersten Runde des Österreich-GP im Medical-Centre. Erste Untersuchungen ergaben Frakturen am rechten Knöchel des Suzuki-Piloten, ein MRT-Termin soll mehr Aufschluss geben.

Für Joan Mir endete der Österreich-GP bereits in der ersten Runde. In Kurve 4 stürzte der Suzuki-Pilot schwer, woraufhin er sich sofort den rechten Knöchel festhielt. Die anschließende Untersuchung im Medical-Centre bestätigte den Verdacht.

«Ich hatte einen heftigen Sturz in Kurve 4. Ich habe das Heck verloren und hatte einen Highsider», erläuterte Mir den Sturzhergang. «Der Sturz hätte sehr übel ausgehen können. Die ersten Untersuchungen ergaben einige Frakturen in meinem rechten Knöchel.»

Ob der 24-jährige Spanier für den Misano-GP in zwei Wochen fit sein wird, wird sich durch weitere Untersuchungen klären: «Am Montag unterziehe ich mich mehrerer Kontrollen und einem MRT, um die Bänder am Fuß zu überprüfen», so Mir.

MotoGP-Ergebnis, Spielberg:

1. Bagnaia, Ducati

2. Quartararo, Yamaha, + 0,492 sec

3. Miller, Ducati, + 2,163

4. Marini, Ducati, + 8,348

5. Zarco, Ducati, + 8,821

6. Aleix Espargaró, Aprilia, + 11,287

7. Brad Binder, KTM, + 11,642

8. Rins, Suzuki, + 11,780

9. Bezzecchi, Ducati, + 16,987

10. Martin, Ducati, + 17,144

11. Di Giannantonio, Ducati, + 17,471

12. Oliveira, KTM, + 18,035

13. Viñales, Aprilia, + 20,012

14. Alex Márquez, Honda, + 26,880

15. Dovizioso, Yamaha, + 29,744

16. Pol Espargaró, Honda, + 30,994

17. Bradl, Honda, + 37,960

18. Fernández, KTM, + 42,082

19. Savadori, Aprilia, + 46,666

20. Gardner, KTM, + 48,728





MotoGP-Fahrer-WM nach 13 von 20 Grand Prix:

1. Quartararo 200 Punkte. 2. Aleix Espargaró 168. 3. Bagnaia 156. 4. Zarco 125. 5. Miller 123. 6. Bastianini 118. 7. Brad Binder 107. 8. Rins 92. 9. Martin 87. 10. Oliveira 85. 11. Viñales 85. 12. Mir 77. 13. Marini 69. 14. Bezzecchi 68. 15. Marc Márquez 60. 16. Nakagami 45. 17. Pol Espargaró 42. 18. Alex Márquez 29. 19. Morbidelli 26. 20. Di Giannantonio 23. 21. Dovizioso 11. 22. Darryn Binder 10. 23. Gardner 9. 24. Raúl Fernández 5.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 296 Punkte. 2. Yamaha 200. 3. Aprilia 185. 4. KTM 140. 5. Suzuki 118. 6. Honda 90.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team 279 Punkte. 2. Aprilia Racing 253. 3. Monster Energy Yamaha 226. 4. Prima Pramac Racing 212. 5. Red Bull KTM Factory 192. 6. Suzuki Ecstar 169. 7. Gresini Racing 141. 8. Mooney VR46 Racing 137. 9. Repsol Honda 102. 10. LCR Honda 74. 11. WithU Yamaha RNF 21. 12. Tech3 KTM Factory 14.