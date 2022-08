Das logische Ende der Ehe Márquez & Alzamora

Letzten Sonntag sickerte durch, dass sich Marc und Alex Márquez von ihrem langjährigen Manager Emilio Alzamora getrennt haben. Diese Nachricht sorgte für viel Wirbel im MotoGP-Paddock, ist aber eine logische Konsequenz.

Die Nachricht, dass die Beziehung zwischen Emilio Alzamora und den Márquez-Brüdern eine Ende gefunden hat, sorgte für viel Aufregung auf dem MotoGP-Planeten. Tatsächlich gab es in Spanien keine besser gelesene und mehr verfolgte Nachricht beim Österreich-GP am letzten Wochenende. Es waren so viele Jahre, in denen beide Parteien Hand in Hand zu sehen waren, von außen schien diese Beziehung unauflöslich. Aber…

Wenn Alzamora oder Márquez es für angebracht halten, werden sie irgendwann die Gründe für ihre Trennung erklären, aber in Wirklichkeit ist es die logische Entwicklung eines Prozesses, den wir als «natürlich» bezeichnen könnten.

Wenn die Fahrer anfangen, an Rennen teilzunehmen, ist ihre Motivation das, was sie bewegt, was sie dazu bringt, zu trainieren und sich selbst zu opfern. Das Ergebnis: Der Beste unter allen anderen sein. Sie suchen eine Befriedigung, die völlig subjektiv ist.

Ist der Durst nach Ruhm gestillt, geht es in der nächsten Phase vorrangig um Geld und Reichwerden; Motivation weicht Ehrgeiz. Dabei baut die Nachfrage nach Millionenverträgen auf den Erfolgen der ersten Phase auf.

Damit erreichen wir Phase 3, die höchstwahrscheinlich zur Auflösung des Trios Emilio Alzamora/Marc und Alex Márquez geführt hat. Was bleibt, nachdem Sie beruflich und finanziell gesiegt haben? Öffentliche Anerkennung.

Die Tatsache, dass die Person, die von nun an für den «Verkauf» der Marke Marc Márquez verantwortlich sein wird, das Sportmarketing für Red Bull in Spanien leitet, gibt einen Hinweis darauf, was Marc mit diesem Wechsel gesucht hat.

Wahrscheinlich fragte er sich irgendwann, wie es sein konnte, dass Marc Márquez, nachdem er einen Titel nach dem anderen gewonnen hatte, die absolute Referenz seines Sports und einer der bestbezahlten Athleten des Landes war, keine universelle Marke ist, wie es Rafael Nadal sein kann ... oder wie Valentino Rossi, ohne das weiter auszuführen.

Um diesen Schritt nach vorne zu machen, hat Marc vermutlich verstanden, dass er eine Veränderung in seinem Management brauchte, dass er die Fenster öffnen und die Luft austauschen musste. Das macht Sinn, nicht wahr?

PS: Die Auflösungen von «perfekten Paaren» sind unter den Top-Fahrern in der MotoGP nichts Neues. Valentino Rossi wechselte im Laufe seiner Karriere mehrmals den Manager, Jorge Lorenzo ebenso und sogar die großartige Paarung Pedrosa/Puig brach zusammen, als Dani entschied, dass es an der Zeit war, alleine seinen Weg zu gehen.