Michele Pirros größter Sieg: Töchterchen Ginevra

Vaterfreuden im Ducati-Lager kurz vor dem Heim-GP in Misano: Michele Pirro und seine Frau Paola freuen sich über die Geburt ihres ersten Kindes Ginevra.

Selbst in der Ferragosto-Woche rund um den 15. August, der Ferienzeit schlechthin in Italien, testete Michele Pirro für den anstehenden Heim-GP am ersten September-Wochenende auf dem Misano World Circuit.

Während die Ducati-Asse am vergangenen Wochenende auf dem Red Bull Ring dominierten und Pecco Bagnaia den siebten Sieg im neunten Spielberg-Rennen nach Borgo Panigale holte, blieb Pirro zu Hause in Italien – aus gutem Grund, denn der 36-Jährige und seine Frau Paola erwarteten ihr erstes Kind.

Am gestrigen Dienstag war es dann soweit: Ginevra Pirro erblickte um 7.35 Uhr das Licht der Welt. Der stolze Papa veröffentlichte auf den sozialen Netzwerken die ersten Bilder der jungen Familie. Dazu schrieb er: «Ein weiterer großartiger Sieg, die größte Trophäe trägt den Namen Ginevra.»

Michele Pirro, insgesamt siebenfacher Italienmeister in den Kategorien Superstock, Supersport und Superbike, feierte in seiner WM-Karriere nur einen GP-Sieg – beim Saisonfinale 2011 in Valencia in der Moto2-Klasse. Dieser war nur zwei Wochen nach dem tragischen Tod seines Landsmanns und Gresini-Teamkollegen Marco Simoncelli symbolisch aber umso bedeutender.

Inzwischen absolviert Pirro seine bereits zehnten Saison als Ducati-Testfahrer.

