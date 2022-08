Überraschung: Petrucci auf Suzuki beim Misano-GP?

Aufregung in Italien: Livio Suppo bot Ex-MotoGP-Ass Danilo Petrucci an, in Misano die GSX-RR des verletzten Joan Mir zu übernehmen. SPEEDWEEK.com fragte bei «Petrux» nach.

Am Dienstagabend teilte Suzuki mit, dass Joan Mir nach seinem schweren Sturz in der vierten Kurve des Österreich-GP von den Ärzten wegen lädierter Bänder im rechten Fußknöchel 15 Tage absolute Ruhe verordnet bekommen hat. Der MotoGP-Weltmeister von 2020 wird deshalb den «Gran Premio Gryfyn di San Marino e della Riviera di Rimini» von 2. bis 4. September verpassen.

Suzuki-Testfahrer Sylvain Guintoli musste wegen einer Handverletzung bereits seinen Start beim Acht-Stunden-Klassiker in Suzuka absagen und ist noch nicht wieder fit. Auf der Suche nach einem Ersatzmann für Mir kontaktierte Suzuki-Ecstar-Teammanager Livio Suppo nun den zweifachen MotoGP-Sieger Danilo Petrucci. Das erfuhren die italienischen Kollegen von GPOne.com.

«Petrux», der sich am Ende des Vorjahres mit einem enttäuschenden 21. WM-Rang auf der Tech3-KTM aus der MotoGP-WM verabschiedete und dann im Januar mit seinem Etappen-Sieg bei der Rallye Dakar Geschichte schrieb, tritt in dieser Saison für Ducati in der MotoAmerica Superbike-Klasse an. Der Italiener liegt aktuell nur einen Punkt hinter Jake Gagne (Yamaha) auf dem zweiten Tabellenrang. Das nächste Rennwochenende findet vom 9. bis 11. September in New Jersey und damit eine Woche nach dem Misano-GP statt. In Borgo Panigale reagierten die Verantwortlichen daher zögerlich auf die Suzuki-Anfrage, ist in Italien zu hören.

Besteht dennoch die Chance, dass die Fans Petrux beim Heimrennen noch einmal in der «premier class» zu sehen bekommen? «Ich denke darüber nach», bestätigte Petrucci auf Nachfrage von SPEEDWEEK.com. «Vielleicht ja.»