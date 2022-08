Pittsburgh: Gagne holt Führung von Petrucci zurück

Yamaha-Pilot Jake Gagne gewann beim MotoAmerica-Wochenende in Pittsburgh beide Superbike-Rennen und holte sich damit die Meisterschaftsführung von Danilo Petrucci (Ducati) zurück.

Jake Gagne holte sich am Samstag auf dem Pittsburgh International Race Complex dominant die Pole-Position in der US-Superbike-Klasse. Der Yamaha-Star fuhr eine schnellste Rundenzeit von 1:39,344 min und war damit 0,855 Sekunden schneller als Ducati-Pilot Danilo Petrucci. BMW-Fahrer PJ Jacobsen holte für BMW mit Platz 3 das beste Qualifying-Ergebnis der Saison.

Ebenfalls am Samstag ging es dann für die MotoAmerica-Piloten in das erste Rennen auf dem 4,47 km langen Berg-und-Tal-Kurs im US-Bundesstaat Pennsylvania. Gagne erwischte den besten Start, kam aber sofort von seinem Teamkollegen Cameron Petersen unter Druck. Noch im ersten Streckenabschnitt stürzte Suzuki-Fahrer Richie Escalante, Mathew Scholtz musste den Umweg über die Wiese nehmen und fiel weit zurück.

Gagne setzte sich in der Folge überlegen vom restlichen Feld ab, doch nach sieben Runden wurde der Lauf wegen einer Ölspur, die durch Ezra Beaubier verursacht wurde, unterbrochen. Beim Neustart stürzte Jeremy Coffey, woraufhin der Lauf ein weiteres Mal unterbrochen werden musste.

Letztendlich setzte sich Gagne in einem Fünf-Runden-Sprint mit zwei Sekunden Vorsprung gegen Petrucci durch. Platz 3 holte sich Mathew Scholtz vor Cameron Petersen und Jake Lewis (Suzuki). BMW-Pilot PJ Jacobsen stürzte in aussichtsreicher Position aus dem Rennen. Es war der neunte Saisonsieg für Gagne, der im Oktober in Portimão mit Yamaha einen Wildcard-Einsatz in der Superbike-WM absolviert.

Im zweiten Lauf am Sonntag erwischte erneut Jake Gagne den besten Start. Dahinter setzten sich Petersen und der zweite BMW-Top-Fahrer Hector Barbera, der jedoch später eine Fünf-Sekunden-Strafe für einen Frühstart erhielt. Danilo Petrucci benötigte eine Runde, um sich am Spanier vorbeizuschieben. Doch da war bereits eine Lücke von über zwei Sekunden zu Gagne und Petersen aufgegangen.

In Runde 7 überholte «Petrux» Petersen für Platz 2, doch Gagne führte zu diesem Zeitpunkt mit mehr als vier Sekunden Vorsprung. Fünf Runden vor dem Ende legte Scholtz zu und überraschte Petrucci mit einem Manöver, das ihn auf Position 2 brachte. Die Performance von Scholtz ist beeindruckend, da seine linke Hand noch stark lädiert vom letzten Rennwochenende ist und der Südafrikaner unter starken Schmerzen fuhr.

Im Ziel hatte Gagne 4,8 Sekunden Vorsprung auf Markenkollege Scholtz. Der ehemalige MotoGP-Pilot Danilo Petrucci verlor 6,9 Sekunden auf den Sieger und somit trotz des 16. Podiums in diesem Jahr auch die Führung in der Gesamtwertung. Gagne und Petrucci trennen vier Rennen vor Saisonende nur ein Punkt. Das nächste Rennwochenende findet vom 9. bis 11. September in New Jersey statt.

Pittsburgh, Ergebnis Rennen 1:

1. Jake Gagne, Yamaha, 5 Runden

2. Danilo Petrucci, Ducati, + 2,064 sec

3. Mathew Scholtz, Yamaha, + 2,354

4. Cameron Petersen, Yamaha, + 2,481

5. Jake Lewis, Suzuki, + 9,579

6. Hayden Gillim, Suzuki, + 10,750

Pittsburgh, Ergebnis Rennen 2:

1. Jake Gagne, Yamaha, 17 Runden

2. Mathew Scholtz, Yamaha, + 4,840 sec

3. Danilo Petrucci, Ducati, + 6,760

4. Cameron Petersen, Yamaha, + 11,747

5. PJ Jacobsen, BMW, + 18,473

6. Richie Escalante, Suzuki, + 18,639

Stand nach 16 von 20 Rennen:

1. Gagne, Yamaha, 290 Punkte

2. Petrucci, Ducati, 289

3. Petersen, Yamaha, 241

4. Scholtz, Yamaha, 219

5. Barbera, BMW, 150

6. Jacobsen, BMW, 130