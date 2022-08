Pecco Bagnaia: Stiefel nach Spielberg-GP hinüber

Für Ducati-Werksfahrer Francesco Bagnaia war der Österreich-GP in Spielberg ein weiterer Schritt in Richtung WM-Leader Fabio Quartararo. Der Italiener gewann, doch seinen Rennstiefel musste er anschließend aussortieren.

Über 28 Runden auf dem 4,348 Kilometer langen Kurs in Spielberg ging es für die MotoGP-Stars am Sonntag im Rennen. Ein Rennen, das auf der Hochgeschwindigkeitsstrecke Red Bull Ring immer wieder viele Herausforderungen mit sich bringt. Der Österreich-GP ist mit 121,744 Kilometern Renndistanz übrigens das längste Rennen der gesamten Saison.

Durch die neue Münzer-Schikane zwischen den Kurven 1 und 3 wurde vor allem die Anfahrt auf Kurve 3 entschärft. Hier war früher eine Passage, in der die Fahrer von über 300 km/h auf unter 100 abbremsen mussten, zeitgleich waren sie dort noch in Schräglage unterwegs. Der schwere Unfall zwischen Johann Zarco und Franco Morbidelli 2020 war Auslöser für eine Sicherheitsdiskussion.

Die dafür eingesetzte Schikane macht es den Fahrern auch körperlich über die Renndistanz leichter. Dennoch fordern die schnellen Passagen und harten Bremszonen den Fahrern alles ab. Durch das Layout der Strecke kommt es auf dem Red Bull Ring besonders auf Speed und auf das Bremsen an. Und auch dem dem Material wird in der Steiermark alles abverlangt, die Durchschnittsgeschwindigkeit im rennen lag bei 172,8 km/h. Ohne Schikane stammt der Rekord übrigens von Miguel Oliveira aus dem Jahr 2020: 183,5 km/h.

Pecco Bagnaia (WM-Dritter nach 13 von 20 Rennen 2022) überraschte nach dem Sieg am Sonntag mit seinem rechten Stiefel, der an der Sohle vorne fast durchgeschliffen war. Der GP in Spielberg gehört augenscheinlich zu den härtesten Events im MotoGP-Kalender.

MotoGP-Ergebnis, Spielberg, 21. August

1. Bagnaia, Ducati, 28 Runden in 42:14,886 min

2. Quartararo, Yamaha, + 0,492 sec

3. Miller, Ducati, + 2,163

4. Marini, Ducati, + 8,348

5. Zarco, Ducati, + 8,821

6. Aleix Espargaró, Aprilia, + 11,287

7. Brad Binder, KTM, + 11,642

8. Rins, Suzuki, + 11,780

9. Bezzecchi, Ducati, + 16,987

10. Martin, Ducati, + 17,144

11. Di Giannantonio, Ducati, + 17,471

12. Oliveira, KTM, + 18,035

13. Viñales, Aprilia, + 20,012

14. Alex Márquez, Honda, + 26,880

15. Dovizioso, Yamaha, + 29,744

16. Pol Espargaró, Honda, + 30,994

17. Bradl, Honda, + 37,960

18. Fernández, KTM, + 42,082

19. Savadori, Aprilia, + 46,666

20. Gardner, KTM, + 1 Runde

– Morbidelli, Yamaha

– Darryn Binder, Yamaha

– Nakagami, Honda

– Bastianini, Ducati

– Mir, Suzuki

MotoGP-Fahrer-WM nach 13 von 20 Grand Prix:

1. Quartararo 200 Punkte. 2. Aleix Espargaró 168. 3. Bagnaia 156. 4. Zarco 125. 5. Miller 123. 6. Bastianini 118. 7. Brad Binder 107. 8. Rins 92. 9. Martin 87. 10. Oliveira 85. 11. Viñales 85. 12. Mir 77. 13. Marini 69. 14. Bezzecchi 68. 15. Marc Márquez 60. 16. Nakagami 45. 17. Pol Espargaró 42. 18. Alex Márquez 29. 19. Morbidelli 26. 20. Di Giannantonio 23. 21. Dovizioso 11. 22. Darryn Binder 10. 23. Gardner 9. 24. Raúl Fernández 5.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 296 Punkte. 2. Yamaha 200. 3. Aprilia 185. 4. KTM 140. 5. Suzuki 118. 6. Honda 90.

Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team 279 Punkte. 2. Aprilia Racing 253. 3. Monster Energy Yamaha 226. 4. Prima Pramac Racing 212. 5. Red Bull KTM Factory 192. 6. Suzuki Ecstar 169. 7. Gresini Racing 141. 8. Mooney VR46 Racing 137. 9. Repsol Honda 102. 10. LCR Honda 74. 11. WithU Yamaha RNF 21. 12. Tech3 KTM Factory 14.

Alle Spielberg-Sieger seit 2016

2016: Andrea Iannone (Ducati)

2017: Andrea Dovizioso (Ducati)

2018: Jorge Lorenzo (Ducati)

2019: Andrea Dovizioso (Ducati)

2020: Andrea Dovizioso (Ducati)

2020: Miguel Oliveira (KTM)

2021: Jorge Martin (Ducati)

2021: Brad Binder (KTM)

2022: Pecco Bagnaia (Ducati)