ASBK: Erneutes Superbike-Gastspiel für Jack Miller

Heimspiel in der ASBK: Jack Miller ist auch beim Finale 2022 dabei

Jack Miller wird in der MotoGP-Winterpause wieder einen Gaststart in der Australischen Superbike-Meisterschaft absolvieren und wie schon im Vorjahr beim Finale im «The Bend Motorsport Park» antreten.

Bei seinem ersten ASBK-Gastspiel am 5. Dezember 2021 gelang Jack Miller auf einer Panigale V4 R ein starker dritter Platz. Schon damals hatte der dreifache MotoGP-Sieger versprochen: «Wenn es passt, komme ich mit Sicherheit zurück, denn ich liebe das Motorradfahren.»

Nun löst der künftige Red Bull-KTM-Werksfahrer das Versprechen ein: Der Promoter der australischen Serie teilte am Montag offiziell mit, dass Miller vom 25. bis 27. November beim Meisterschaftsfinale im The Bend Motorsport Park (South Australia) in der Alpinestars-Superbike-Klasse starten wird.

Der 27-Jährige aus Townsville (Queensland) erklärte dazu: «Ich freue mich darauf, nach Adelaide zurückzukehren, um im November im The Bend die Australische Superbike-Meisterschaft zu fahren. Im Vorjahr hatte ich mit meinen Freunden und meiner Familien einen Riesenspaß. Ich kann es kaum erwarten, es zu wiederholen.»

Peter Doyle, CEO des Australischen Motorradverbands, erinnerte an das große Interesse, dass Millers Gastspiel im Vorjahr auf nationaler und internationaler Ebene hervorrief. «Wir freuen uns sehr darauf, ihn im November wieder zu sehen, und hoffen, dass er Spaß haben und eine große Show für die Fans bieten wird», fügte Doyle an.

Sogar der Premier von South Australien, Peter Malinauskas, meldete sich zu Wort: «Australien hat im Laufe der Jahre viele Weltklasse-Motorradfahrer hervorgebracht, aber die Südaustralier hatten selten die Gelegenheit, sie auf heimischem Boden erleben zu dürfen. Das wird also eine großartige Gelegenheit für viele Fans sein, um Jack Miller in Aktion zu sehen.»

«Jack ist eine Ikone des Sports», schwärmte Sam Shahin, Managing Director von The Bend. «Es ist wunderbar zu sehen, dass australische Fahrer sich das Interesse am Sport in Australien bewahren und bereit sind zurückzukehren und die Massen hier zu begeistern, wie sie es auf der ganzen Welt tun.»