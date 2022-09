Andrea Doviziosos Abschied: «Mit dem Alter sensibler»

Die versammelte Yamaha-Mannschaft überraschte Andrea Dovizioso in Misano bereits am Donnerstag mit einem Empfang in der Box, seit Freitagmorgen prangt an der WithU-RNF-Hospitality der Schriftzug «Grazie Dovi».

Der «Gran Premio Gryfyn di San Marino e della Riviera di Rimini» setzt an diesem Wochenende den Schlusspunkt hinter Andrea Doviziosos 20-jähriger GP-Karriere. «Eine sehr lange Karriere», hielt der 36-Jährige fest. «Um ehrlich zu sein: Bis Donnerstagfrüh war es für mich ein Rennen wie jedes andere. Dann kommt ihr und stellt mir all diese Fragen – und ich realisiere, dass es das letzte Wochenende ist», lachte er gut gelaunt in seiner Presserunde. «Ich bin aber glücklich und entspannt.»

«Es freut mich sehr, dass ich meine Karriere hier beenden kann, wo sie begann – und sie begann wirklich hier in Misano, denn mein erstes Rennen mit großen Rädern fuhr ich hier in der Aprilia Challenge im Jahr 2000. Und ich gewann das Rennen, das war eine coole Sache», blickte der 125er-Weltmeister von 2004 zurück. «Jetzt geht es hier zu Ende, wo alles begonnen hat. Außerdem sind meine Freunde und meine Familie hier, das freut mich sehr. Ich weiß, dass die Entscheidung, mitten in der Saison aufzuhören, etwas speziell ist, aber es ist der richtige Ort dafür.»

«Der einzige negative Aspekt ist, dass ich nicht konkurrenzfähig bin», fuhr «Dovi» fort. «Das Endergebnis ist für mich in diesem Moment weniger wichtig. Wie konkurrenzfähig du bist, hängt aber damit zusammen, wie sehr du es auf dem Motorrad genießen kannst. Leider habe ich Mühe. Wir werden aber versuchen, das Maximum herauszuholen. Ein Top-10-Ergebnis am letzten Wochenende wäre ein Traum.»

Der 24-fache GP-Sieger (15 davon in der MotoGP) bereut seine Entscheidung nicht. «Nein, nein», winkte er entschieden ab. Vor einem Jahr kehrte er in Misano nach seinem halben Sabbatjahr in die WM zurück, ein zweites Comeback werde es nicht geben, versicherte er.

Der routinierte Italiener geht für gewöhnlich sehr analytisch und überlegt vor, besteht dennoch die Chance, am Sonntag um 15 Uhr einen sichtlich gerührten Dovi zu erleben? «Mit dem Alter wird man sensibler», schickte er schmunzelnd voraus. «Es kann passieren. Es ist schwierig, aber es kann passieren.»

Dann kündigte Dovizioso noch an: «Am Dienstagvormittag werde ich beim Test dabei sein, es wird eine Überraschung, ich werde nicht mehr verraten. Ich werde am Dienstagvormittag den Test absolvieren, wenn es Sonntagabend nicht zu schlecht läuft», schob er mit Verweis auf die geplante Abschiedsparty nach.

Für den Rest der Saison wird Yamaha-Testfahrer Cal Crutchlow die M1 des dreifachen MotoGP-Vizeweltmeisters übernehmen. «Ich habe ihn noch nicht gesehen – und das ist wahrscheinlich gut so», lachte Dovi. «Denn ich hätte mir mit Sicherheit einiges anhören müssen. Ihm geht es gut zu Hause.»

Die MotoGP-Karriere von Andrea Dovizioso

2008: WM-5. auf SCOT-Honda, 174 Punkte

2009: WM-6. auf Repsol-Honda, 160 Punkte, 1 GP-Sieg

2010: WM-5. auf Repsol-Honda, 206 Punkte

2011: WM-3. auf Repsol-Honda, 228 Punkte

2012: WM-4. auf Tech3-Yamaha, 218 Punkte

2013: WM-8. auf Ducati, 140 Punkte

2014: WM-5. auf Ducati, 187 Punkte

2015: WM-7. auf Ducati, 162 Punkte

2016: WM-5. auf Ducati, 171 Punkte, 1 GP-Sieg

2017: WM-2. auf Ducati, 261 Punkte, 6 GP-Siege

2018: WM-2. auf Ducati, 245 Punkte, 4 GP-Siege

2019: WM-2. auf Ducati, 269 Punkte, 2 GP-Siege

2020: WM-4. auf Ducati, 135 Punkte, 1 GP-Sieg

2021 (mit nur 5 von 18 Rennen): WM-24. auf Yamaha, 12 Punkte

2022 (nach 13 von 20 Rennen): WM-21. auf Yamaha, 11 Punkte