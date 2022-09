Stefan Bradl (Honda/21.): Aragón-GP mit Marc Marquez?

Repsol-Honda-Werkspilot Stefan Bradl (32) macht sich für den Misano-GP keine grossen Hoffnungen. Aber er ist gespannt auf den Comeback von Marc Márquez.

Während Repsol-Honda-Werkspilot Pol Espargaró beim San Marino-GP auf dem Misano World Circuit als bester Honda-Pilot in beiden Sessions am Freitag auf Platz 11 landete, kam Stefan Bradl über Platz 21 nicht hinaus. Er verlor 1,461 Sekunden auf die Bestzeit von Enea Bastianini auf der Gresini-Ducati.

«Es gab am Nachmittag keine Steigerung, da wir keine neuen Teile hier haben, konnte wir nur mit dem Set-up ein bisschen rumprobieren. Wir müssen irgendwie überleben. Dazu haben wir uns die nötigen Informationen über die Reifenmischungen beschafft. Es war ein Standard-Freitag, wie wir ihn in unserer Situation im Moment kennen», berichtete Bradl ernüchtert.

Für den Deutschen kam die Nachricht, dass Marc Márquez am Dienstag und Mittwoch am MotoGP-Test in Misano teilnehmen wird, nicht überraschend. «Es geht ihm besser und besser. Es wird interessant zu beobachten, auf welchem Level er zurückkommt. Ich denke, er kümmert sich jetzt in erster Linie um seinen körperlichen Zustand. Aber wenn er in der Lage ist, ein paar neue Komponenten zu testen, wäre das sicher hilfreich. Wir müssen abwarten, wie er sich auf dem Motorrad fühlt. Wichtig ist, dass wir die richtigen Weichen für die kommende Saison stellen. Das ist unsere Hauptaufgabe.»

In Österreich erklärte Marc, er werde wieder um Punkte kämpfen, sobald er sich zu 70 Prozent fit fühle. Wird das in Aragón von 16. bis 18. September passieren?

Bradl: «Wenn er an den zwei Testtagen gut fährt, besteht eine große Chance, dass er in Aragón zurückkommt. Das würde Sinn machen. Natürlich muss er vorsichtig sein. Aber ich glaube, er wird in guter Verfassung sein. Nach dem Dienstag oder Mittwoch werden wir Genaueres wissen.»

«Ich habe mich in Österreich ausführlich mit Marc unterhalten. Er ist über alle Bereiche bis ins Detail informiert. Wir werden ihn auch am Samstag und Sonntag hier in Misano sehen und viel mit ihm reden. Wir werden die gesamte Kommunikation auffrischen. Dann werden wir einen Testplan für Dienstag und Mittwoch austüfteln.»

«Ich habe Marc nie zur Rückkehr gedrängt», versicherte Stefan. «Ich bin die letzte Person, die ihn in dieser Hinsicht pushen würde. Er muss jetzt an sich selbst denken. Er weiß selber am besten, wann es Sinn macht, wieder Rennen zu fahren. Eine Woche früher oder später, das macht keinen Unterschied. Das Wichtigste ist, dass wir die richtigen Schritte in die Wege leiten, um nächstes Jahr wieder konkurrenzfähig zu sein. In diesem Jahr können wir nicht mehr viel ausrichten oder ändern. Aber wir müssen schlau sein und die richtige Struktur für 2023 auf Schiene bringen. Wir müssen sicherstellen, dass das 2023-MotoGP-Projekt von Honda erfolgreicher wird als das diesjährige.»

MotoGP, kombinierte Zeitenliste nach FP2 (2. September):

1. Bastianini, Ducati, 1:31,517 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,114 sec

3. Miller, Ducati, + 0,185

4. Zarco, Ducati, + 0,320

5. Quartararo, Yamaha, + 0,326

6. Viñales, Aprilia, + 0,365

7. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,412

8. Martin, Ducati, + 0,649

9. Bezzecchi, Ducati, + 0,674

10. Morbidelli, Yamaha, + 0,725

11. Pol Espargaró, Honda, + 0,784

12. Oliveira, KTM, + 0,813

13. Brad Binder, KTM, + 0,841

14. Rins, Suzuki, + 0,848

15. Alex Márquez, Honda, + 0,901

16. Nakagami, Honda, + 1,049

17. Di Giannantonio, Ducati, + 1,139

18. Pirro, Ducati, + 1,156

19. Marini, Ducati, + 1,232

20. Dovizioso, Yamaha, + 1,377

21. Bradl, Honda, + 1,461

22. Raúl Fernández, KTM, + 1,683

23. Gardner, KTM + 2,042

24. Darryn Binder, Yamaha, + 2,091

25. Watanabe, Suzuki, + 4,502

MotoGP-Ergebnis FP1, Misano (2. September):

1. Quartararo, Yamaha, 1:32,313 min

2. Miller, Ducati, + 0,224 sec

3. Pirro, Ducati, + 0,380

4. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,385

5. Viñales, Aprilia, + 0,393

6. Bagnaia, Ducati, + 0,439

7. Bastianini, Ducati, + 0,525

8. Rins, Suzuki, + 0,545

9. Marini, Ducati, + 0,668

10. Zarco, Ducati, + 0,686

11. Pol Espargaró, Honda, + 0,792

12. Brad Binder, KTM, + 0,894

13. Bezzecchi, Ducati, + 0,905

14. Alex Márquez, Honda, + 0,940

15. Nakagami, Honda, + 1,001

16. Dovizioso, Yamaha, + 1,122

17. Morbidelli, Yamaha, + 1,249

18. Oliveira, KTM + 1,323

19. Raúl Fernández, KTM, + 1,374

20. Martin, Ducati, + 1,517

21. Bradl, Honda, + 1,542

22. Di Giannantonio, Ducati, + 1,584

23. Gardner, KTM + 1,852

24. Darryn Binder, Yamaha, + 2,523

25. Watanabe, Suzuki, + 4,981