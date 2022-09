Johann Zarco (Ducati/4.): «Das war ein harter Tag»

Prima-Pramac-Ducati-Fahrer Johann Zarco hatte trotz viel Routine am ersten MotoGP-Trainingstag in Misano viel Mühe mit dem Set-up seiner Desmosedici und musste zudem auch einen Crash wegstecken.

Johann Zarco reihte sich in der Addition der Zeiten am Freitag auf dem «Misano World Circuit Marco Simoncelli» auf Rang 4 der Zeitentabelle ein. Der Franzose, der sich am Mittwoch auch beim MotoGP-Fußball-Match in die Torschützenliste eintrug, klagte über die mühevolle Arbeit bei der Abstimmung seiner Ducati. Auf den Tagesschnellsten Enea Bastianini büsste er 0,3 Sekunden ein.

«Es war ein wirklich harter Tag. Es ist mir schwer gefallen das Bike abzustimmen, es war wirklich kompliziert. Das Motorrad hat sehr stark gewackelt», jammerte der zweifache Moto2-Weltmeister. «Vielleicht ist die Piste jetzt auch wieder welliger. Am Nachmittag ist mir dann noch sofort ein Sturz passiert. Ich konnte aber weitermachen. Dann haben wir ein paar Dinge geändert – auch den Fahrstil. Ich bin happy, dass es dann doch viel besser geklappt hat.»

Zarco charakterisiert die Lage weiter so: «Zu Spielberg ist es hier halt eine ganz andere Geschichte, die Piste ist eng. Wir haben jetzt doch einige Informationen gesammelt. Wir können im Moment mit den Wellen und dem nervösen Bike kaum konstant fahren. Mit dem weichen Reifen waren dann einige Probleme weg – ich konnte dann auch diese ein schnelle Runde fahren.»

Der feinfühlige Franzose erklärt auch: «Es macht es schwer, das Bike zu bremsen. Manchmal traut man sich gar nicht einzulenken. Wenn man über das Problem fahren wird, dann stürzt man sofort. Es ist ein echtes Problem.»

Zum Ducati-Front-Height-Device und zur Option, es jetzt schon für 2023 abzubauen, sagt Zarco: «Es wäre eine Idee, aber während des Rennwochenendes wäre es kompliziert. Aber vielleicht ist es eine Option für den Test.»

«Wir könnten dann genau sehen, ob es einen Unterschied macht. Ich habe versucht, es als Vorteil zu sehen. Die Beschleunigung ist besser. Wenn ich mich an das Bike ohne dem Device gewöhnen soll, habe ich auch bei den Wintertests genügend Zeit. Ich hoffe, dass wir damit auf den weitläufigeren Pisten in Asien wie in Sepang einen Vorteil haben und einen Sieg einfahren können.»

MotoGP, kombinierte Zeitenliste nach FP2 (2. September):

1. Bastianini, Ducati, 1:31,517 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,114 sec

3. Miller, Ducati, + 0,185

4. Zarco, Ducati, + 0,320

5. Quartararo, Yamaha, + 0,326

6. Viñales, Aprilia, + 0,365

7. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,412

8. Martin, Ducati, + 0,649

9. Bezzecchi, Ducati, + 0,674

10. Morbidelli, Yamaha, + 0,725

11. Pol Espargaró, Honda, + 0,784

12. Oliveira, KTM, + 0,813

13. Brad Binder, KTM, + 0,841

14. Rins, Suzuki, + 0,848

15. Alex Márquez, Honda, + 0,901

16. Nakagami, Honda, + 1,049

17. Di Giannantonio, Ducati, + 1,139

18. Pirro, Ducati, + 1,156

19. Marini, Ducati, + 1,232

20. Dovizioso, Yamaha, + 1,377

21. Bradl, Honda, + 1,461

22. Raúl Fernández, KTM, + 1,683

23. Gardner, KTM + 2,042

24. Darryn Binder, Yamaha, + 2,091

25. Watanabe, Suzuki, + 4,502

MotoGP-Ergebnis FP1, Misano (2. September):

1. Quartararo, Yamaha, 1:32,313 min

2. Miller, Ducati, + 0,224 sec

3. Pirro, Ducati, + 0,380

4. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,385

5. Viñales, Aprilia, + 0,393

6. Bagnaia, Ducati, + 0,439

7. Bastianini, Ducati, + 0,525

8. Rins, Suzuki, + 0,545

9. Marini, Ducati, + 0,668

10. Zarco, Ducati, + 0,686

11. Pol Espargaró, Honda, + 0,792

12. Brad Binder, KTM, + 0,894

13. Bezzecchi, Ducati, + 0,905

14. Alex Márquez, Honda, + 0,940

15. Nakagami, Honda, + 1,001

16. Dovizioso, Yamaha, + 1,122

17. Morbidelli, Yamaha, + 1,249

18. Oliveira, KTM + 1,323

19. Raúl Fernández, KTM, + 1,374

20. Martin, Ducati, + 1,517

21. Bradl, Honda, + 1,542

22. Di Giannantonio, Ducati, + 1,584

23. Gardner, KTM + 1,852

24. Darryn Binder, Yamaha, + 2,523

25. Watanabe, Suzuki, + 4,981

