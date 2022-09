Brad Binder (KTM/13.): «Insgesamt bin ich happy»

Red Bull-KTM-Werkspilot Brad Binder brachte im FP2 in Misano wegen diverser Missgeschicke keine fehlerlose Runde zustande. Deshalb traut er sich am Samstag im FP3 einiges zu.

Der WM-Siebte Brad Binder verlor als 13. am Freitag beim Misano-GP im MotoGP-Training 0,841 Sekunden auf die Bestzeit von WM-Leader und Yamaha-Star Fabio Quartararo. Der Südafrikaner verlor nur einen Platz gegen seinen Red-Bull-Teamkollegen Miguel Oliveira, der 2023 im Aprilia-Kundenteam eine RS-GP22 fahren wird.

«Das heutige Ergebnis ist nicht fantastisch», fasste der Moto3-Weltmeister von 2016 zusammen. «Aber wir hatten heute einige Sachen zu probieren. Wir mussten trennen, was funktioniert und was nicht. Für die ultimative Performance von heute hat das keinen Unterschied gemacht, aber wir haben für die Zukunft viele wertvolle Informationen erhalten. Jetzt müssen wir morgen einen großen Schritt machen…»

Wie fand sich Brad mit dem Grip zurecht? Viele Fahrer stürzten am Freitag übers Vorderrad. Binder: «In den ersten Runs im FP1 war die Piste wirklich schmierig. Im FP2 hat sich die Piste wie eine andere Strecke angefühlt. Das war dann wieder das normale Misano mit gutem Grip. Es war verrückt, wie schnell sich der Belag verändert hat. Ich habe das nicht erwartet.»

«Insgesamt bin ich mit dem Freitag recht happy. Wir haben eine klare Idee, was wir für morgen ändern und verbessern müssen. Eine kleine Änderung kann hier einen großen Unterschied bewirken. Selbst wenn es kein großartiger Freitag war, ich fühle mich zuversichtlich. Wir können einen wirklich guten Samstag hinbringen.»

«Ich denke, wir haben mein Gefühl in den Bremszonen verbessert, aber das Turning klappt nicht so gut, wie ich es mir vorstelle», erklärte Brad Binder. «Wenn ich das Bike forciere, spüre ich etwas Chatter. Wir müssen mit der Balance etwas probieren, um dieses Problem zu lösen. Sobald uns das gelingt, können wir einen Schritt nach vorne machen.»

«In meinem ersten Run mit weichen Reifen im FP2 gab es gelbe Flaggen. Also habe ich mich aufgerichtet», schilderte der KTM-Werksfahrer. «Im zweiten Run habe ich im letzten Sektor einen Fehler gemacht. Dadurch habe ich drei oder vier Zehntel verloren. Und im letzten Run bin ich im Turn 4 geradeaus gefahren. Ohne diese Missgeschicke wäre ich in den Top-Ten und auf dem Weg ins Q2. Deshalb freue mich auf den zweiten Tag hier in Misano. Wir haben heute gute Arbeit geleistet.»

Am Sonntag könnte ein Regenrennen drohen. «Ich hoffe auf ein trockenes FP3, sonst haben wir keine Chance, direkt ins Q2 zu kommen. Aber ich mag den Regen in letzter Zeit, denn unser Motorrad funktioniert auf nasser Fahrbahn gut. Ich habe genug Vertrauen im Regen. Ich bin neugierig, was uns am Samstag gelingen wird. Ich möchte den Sonntag gut über die Bühne bringen, ohne Rücksicht darauf, was das Wetter bereithält.

MotoGP, kombinierte Zeitenliste nach FP2 (2. September):

1. Bastianini, Ducati, 1:31,517 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,114 sec

3. Miller, Ducati, + 0,185

4. Zarco, Ducati, + 0,320

5. Quartararo, Yamaha, + 0,326

6. Viñales, Aprilia, + 0,365

7. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,412

8. Martin, Ducati, + 0,649

9. Bezzecchi, Ducati, + 0,674

10. Morbidelli, Yamaha, + 0,725

11. Pol Espargaró, Honda, + 0,784

12. Oliveira, KTM, + 0,813

13. Brad Binder, KTM, + 0,841

14. Rins, Suzuki, + 0,848

15. Alex Márquez, Honda, + 0,901

16. Nakagami, Honda, + 1,049

17. Di Giannantonio, Ducati, + 1,139

18. Pirro, Ducati, + 1,156

19. Marini, Ducati, + 1,232

20. Dovizioso, Yamaha, + 1,377

21. Bradl, Honda, + 1,461

22. Raúl Fernández, KTM, + 1,683

23. Gardner, KTM + 2,042

24. Darryn Binder, Yamaha, + 2,091

25. Watanabe, Suzuki, + 4,502

MotoGP-Ergebnis FP1, Misano (2. September):

1. Quartararo, Yamaha, 1:32,313 min

2. Miller, Ducati, + 0,224 sec

3. Pirro, Ducati, + 0,380

4. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,385

5. Viñales, Aprilia, + 0,393

6. Bagnaia, Ducati, + 0,439

7. Bastianini, Ducati, + 0,525

8. Rins, Suzuki, + 0,545

9. Marini, Ducati, + 0,668

10. Zarco, Ducati, + 0,686

11. Pol Espargaró, Honda, + 0,792

12. Brad Binder, KTM, + 0,894

13. Bezzecchi, Ducati, + 0,905

14. Alex Márquez, Honda, + 0,940

15. Nakagami, Honda, + 1,001

16. Dovizioso, Yamaha, + 1,122

17. Morbidelli, Yamaha, + 1,249

18. Oliveira, KTM + 1,323

19. Raúl Fernández, KTM, + 1,374

20. Martin, Ducati, + 1,517

21. Bradl, Honda, + 1,542

22. Di Giannantonio, Ducati, + 1,584

23. Gardner, KTM + 1,852

24. Darryn Binder, Yamaha, + 2,523

25. Watanabe, Suzuki, + 4,981