Hockenheim: Valentino Rossi-Audi in Quali auf P10

Valentino Rossi absolviert im Audi R8 GT3 das achte Rennwochenende 2022 der GT World Challenge Europe. In seinem Quali-Abschnitt fuhr er auf P24. Kombiniert mit den Zeiten der Teamkollegen bedeutete das Gesamtplatz zehn.

Die GT World Challenge Europe befindet sich aktuell inmitten des achten von zehn Rennwochenendes der Saison 2022. Schauplatz ist die Strecke von Hockenheim. Im Mittelpunkt steht natürlich auch wieder Valentino Rossi. Der neunmalige Motorrad-Weltmeister startet im rund 585 PS starken Audi R8 LMS GT3 evo II vom Team WRT und teilt sich das Cockpit mit den beiden offiziellen Audi-Piloten Frédéric Vervisch aus Belgien und dem Schweizer Nico Müller. Am späten Sonntagvormittag stand die Qualifikation an. Diese ist in der GT World Challenge Europe dreigeteilt. Bedeutet: Jeder Pilot hat eine eigene 15-minütige Session zur Verfügung, um eine möglichst schnelle Rundenzeit zu fabrizieren. Am Ende wird aus den drei Bestzeiten pro Pilot ein Durchschnitt gebildet, anhand dessen die Startaufstellung ermittelt wird.

Zunächst stieg Rossis Vollzeit-Teamkollege Vervisch ins Audi-Cockpit. Er umrundete den 4,574 Kilometer langen Kurs in Nordbaden in exakt 1:37,735 Minuten. Somit beendete er die Session auf Platz drei. Danach setzte sich Müller hinter das Lenkrad. Der Schweizer schaffte eine Zeit von 1:38,002 Minuten, was die zwölfte Position in seiner Gruppe bedeutete. Kombiniert rutschte der Audi dadurch aber auf Rang fünf ab.

Die Ehre der Fahrt in der dritten Session ging schließlich an Valentino Rossi. Er hatte somit das beste Grip-Level der Qualifikation zur Verfügung und auch am wenigsten Sprit (und somit Gewicht) im Audi. «Il Dottore» ging gleich als die Ampeln auf Grün sprangen auf die Strecke - und gab alles. Einmal wurde ihm sogar eine Rundenzeit annulliert, da er in Kurve eins die Track Limits überfuhr. Am Ende stand eine Zeit von 1:38,025 Minuten für den Superstar zu Buche. Das war Platz 24 in seiner Quali-Gruppe. Kombiniert hatte das Trio somit 1:37,920 Minuten erreicht, was Rang zehn der Qualifikation bedeutete.

Die Pole-Position ging an die WRT-Teamkollegen Dries Vanthoor, Kelvin van der Linde und Charles Weerts, die in einem weiteren Audi kombinierte 1:37,478 Minuten erzielten und somit 0,442 Sekunden schneller als Vervisch/Müller/Rossi waren. Start des 3h Rennens in Hockenheim ist am heutigen Sonntag (4. September 2022) um 15:00 Uhr. An dieser Stelle ist hinterlegt, wie die Action im Stream angeschaut werden kann.